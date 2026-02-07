-->
La voce della Politica
|Marrese: Congratulazioni a Massimo De Salvo per la nomina a Vicepresidente nazionale di Confapi
7/02/2026
|Il consigliere regionale della Basilicata, Piero Marrese, esprime vive congratulazioni a Massimo De Salvo, Presidente di Confapi Matera, per la prestigiosa nomina a Vicepresidente nazionale di Confapi con delega alla Competitività, Ricerca e Sviluppo Sostenibile.
«Si tratta di un incarico di grande responsabilità e rilievo dichiara Marrese che premia competenza, impegno e visione strategica.
La scelta di De Salvo rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale importante per tutto il tessuto produttivo lucano e meridionale, che potrà contare su una voce autorevole ai tavoli nazionali».
Secondo il consigliere regionale, la delega affidata a De Salvo assume un valore particolarmente significativo in una fase storica in cui innovazione, sostenibilità e competitività costituiscono leve decisive per la crescita delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo dei territori.
«Confapi svolge da sempre un ruolo fondamentale nel sostenere le Piccole e Medie Imprese, vero motore della nostra economia. Sono certo prosegue Marrese che Massimo De Salvo saprà interpretare questo nuovo incarico con determinazione, contribuendo a rafforzare politiche industriali moderne, attente alla ricerca, alla transizione ecologica e alle opportunità per i giovani e le imprese della Basilicata».
«A lui conclude Marrese rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà portare a livello nazionale lesperienza e la capacità maturate sul territorio, trasformandole in opportunità concrete di crescita e sviluppo per lintero sistema produttivo».
