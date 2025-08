A seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco di Lauria, il Gruppo Socialista di maggioranza esprime, innanzitutto, profondo rispetto per la decisione assunta, riconoscendo la serietà e il senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto l’azione del primo cittadino.



Siamo consapevoli delle difficoltà che, negli ultimi tempi, hanno attraversato la vita amministrativa del nostro Comune. Tensioni e incomprensioni all’interno della maggioranza hanno indebolito quel clima di coesione che ha caratterizzato l’avvio e gran parte del percorso amministrativo. Riteniamo, tuttavia, che tali momenti di confronto, se affrontati con spirito costruttivo, possano rappresentare un’opportunità per riorganizzare e rilanciare la nostra azione politica e amministrativa.



Come Gruppo Socialista, avvertiamo forte la responsabilità verso i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia. Crediamo fermamente nella necessità di superare personalismi e divisioni. È il momento di ristabilire un clima di leale collaborazione, mettendo al centro gli interessi della comunità e valorizzando quanto di buono è stato realizzato finora. Un lavoro importante, portato avanti con dedizione dalla maggioranza e, in particolare, dal Sindaco Gianni Pittella, che in questi anni ha rappresentato Lauria con visione e determinazione.



Ribadiamo il nostro impegno a contribuire concretamente a una nuova fase, fondata sul dialogo e sulla responsabilità condivisa. Intendiamo favorire ogni percorso utile a un chiarimento sereno all’interno della maggioranza, affinché si possa riprendere con unità e determinazione il cammino intrapreso.



Lauria merita stabilità, continuità e capacità di progettare il futuro. Per questo, rinnoviamo la nostra disponibilità a lavorare per ricomporre le divergenze e ripartire, con spirito rinnovato, verso il completamento del programma amministrativo, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini.



Lucia Carlomagno



Donato Zaccagnino



Fabrizio Boccia