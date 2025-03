的 posizionamenti e le lotte all段nterno della maggioranza di Centrodestra non possono bloccare l誕ttivit del Consiglio Regionale. L檀o gi detto in Consiglio e lo ripeto ancora: i lucani non possono aspettare. Hanno bisogno di risposte ed i posizionamenti di questa coalizione ibrida li stanno bloccando. ネ quanto sottolinea in una nota il consigliere regionale socialista, Antonio Bochicchio, intervenuto sulla crisi politica sollevata da Fratelli d棚talia che ha aperto la verifica nel Centrodestra. 鄭bbiamo chiesto un Consiglio regionale straordinario sulla crisi idrica, il bilancio non stato ancora approvato, la crisi dell誕utomotive pesa, le imprese sono in sofferenza e la coalizione di Centrodestra invece di lavorare per trovare soluzioni non in grado di garantire stabilit politica n di fornire risposte concrete ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini sottolinea il capogruppo socialista Si superino queste logiche fatte di tattica e di antichi riti che la gente non sopporta pi e si lavori sui problemi concreti della comunit. I lucani non possono aspettare!!