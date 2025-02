“Quanto emerso in Seconda Commissione consiliare è la conferma di risultati non all'altezza della Giunta Regionale nella gestione dell’accoglienza dei lavoratori migranti stagionali in Basilicata.” È quanto dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli, dopo l’audizione della Dott.ssa Elvira Maria Locantore dell’Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata.



“Le risorse del PON Legalità, pari a circa 13-14 milioni di euro, sono andate perse perché la Regione non ha saputo o voluto garantirne il trasferimento sul POC, perdendo così un’opportunità fondamentale per realizzare strutture di accoglienza dignitose. I tre progetti previsti – Boreano (Venosa), Gaudiano (Lavello) e Città della Pace (Scanzano Jonico) – sono fermi al palo. Di fatto, nessuno di questi progetti andrà avanti. Una situazione che avevamo previsto e che oggi si concretizza in tutta la sua gravità.”



Cifarelli sottolinea come la mancata programmazione abbia già avuto conseguenze pesanti: “Lo scorso anno, i lavoratori migranti sono stati abbandonati a sé stessi, senza alcuna struttura di accoglienza operativa. Non sappiamo dove abbiano trovato riparo né in che condizioni abbiano vissuto.”



Sul futuro, il quadro resta incerto: “Nel Metapontino si sta cercando una soluzione attraverso un progetto di coprogettazione con una cooperativa sociale, che potrebbe garantire l’accoglienza per 50-60 migranti. Per l’Alto Bradano, invece, si pensa di riutilizzare il sito di Palazzo San Gervasio, ma servono risposte urgenti da parte della Regione. La verità è che non esiste una strategia regionale per l’accoglienza dei lavoratori migranti. Si continua ad agire in emergenza, senza pianificazione e con il rischio concreto di ritrovarsi nella stessa situazione anche la prossima estate.”



“Chiedo alla Giunta regionale di dire farr presto e con chiarezza su quali soluzioni intende adottare per il 2025.

La Basilicata non può permettersi di affrontare un altro anno senza