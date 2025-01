“La scelta di Roberto Cifarelli è un atto politico forte che immagino sia stato sofferto anche sul piano personale. L’atto politico compiuto non è il frutto di un estemporaneo gesto ma l’effetto le cui cause vanno ricercate nella somma di accadimenti e scelte che, a seguito della sconfitta alle elezioni regionali, non sono stati oggetto di una vera discussione”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



“Tuttavia - continua l’esponente del Pd - il dopo elezioni regionali ha anche un prima nella gestione e nell’esito della sconfitta. Se la testa continua a essere rivolta al passato e si prepara la sceneggiatura di un film già visto, peraltro perdente, alla scelta di Roberto potrebbero seguirne altre. Nel momento in cui registriamo il fallimento di 6 anni di governo Bardi e del centrodestra, il Pd deve tornare a riflettere e ad assumersi la responsabilità, ora, di indirizzare un diverso e nuovo corso. In occasione delle nomine, a cui come capogruppo ho rinunciato alla indicazione di nomi per unire le forze consiliari di opposizione, ho sollevato il tema dell’alleanza, della sua natura e delle transizioni che stanno accompagnando i soggetti politici che la compongono, così come le contraddizioni che sono evidenti nel disallineamento tra maggioranza del governo Bardi e opposizione al governo Meloni”.



“Questi nodi politici – evidenzia il Consigliere regionale - non sono rinviabili e affrontarli, ora, significa mettere in asse i contenuti di un progetto per la Basilicata e la soggettività politica che allarghi l’alleanza, anche culturale e sociale, per prepararsi a vincere. Non si possono non notare anche le contraddizioni politiche che salgono dal territorio e risultano ancora più evidenti a Potenza. Le prossime scadenze elettorali, a partire da Matera, sono un importante banco di prova. E’ sulla base di queste valutazioni, anche da me esposte nella recente assemblea regionale del Pd, che mi sento di chiedere a Roberto di rientrare nel partito per dare il suo contributo necessario al dibattito da fare. Non credo che gli appelli retorici o confronti in stanze e stanzette possano aiutare percorsi unitari e al tempo stesso plurali”.



“Tuttavia - conclude Lacorazza - per ciò che mi riguarda respingo le dimissioni dal gruppo Pd in Regione Basilicata, simbolo e lista con le quali Roberto è stato eletto”.