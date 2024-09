La Basilicata, dal 26 al 29 settembre sarà una delle regioni italiane presenti con l’Enit al Tej 2024, Tourism Expo Japan di Tokyo.

Il Tourism Expo Japan di Tokyo – TEJ 2024 – è la più importante fiera del turismo B2B e B2C in Giappone. Organizzata da Japan Association of Travel Agents (JATA), Japan Travel and Tourism Association (JTTA), Japan National Tourism Organization (Jnto), Tej promuove il turismo outbound, inbound e domestico, con la partecipazione dei principali operatori internazionali del settore.

La fiera offre opportunità uniche di espandere la clientela sui mercati asiatici, con incontri di lavoro, conferenze tematiche, e la promozione diretta business-to-business e business-to-consumer di prodotti, strutture e destinazioni nazionali e internazionali.

Al desk della Basilicata verrà diffuso materiale informativo sul patrimonio culturale, paesaggistico e storico della regione, e con gli operatori presenti, l’offerta regionale verrà illustrata ai tour operator del Sol levante.



Nella circostanza la Basilicata sarà protagonista di un evento speciale dedicato alla nostra regione, organizzato dall’Ambasciata italiana a Tokyo, per presentare a numerose aziende e stakeholders giapponesi le opportunità offerte dal territorio lucano.

La delegazione lucana sarà guidata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, accompagnato dal direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti. Nella delegazione anche Alberto Giordano, Goodwill Ambassador della Fondazione Matera – Basilicata 2019 per le relazioni con il Giappone, al fine di riprendere i contatti e sviluppare accordi con Eujapan Fest e promuovere l’internazionalizzazione delle industrie creative lucane.



Mercoledi 25 settembre, al Japan Institute for Overseas Investment si terrà un seminario sull’attrazione degli investimenti giapponesi in Italia, in cui il presidente Bardi interverrà sulle opportunità di investimento in Basilicata.

Sempre il 25 settembre, nella sede dell’Ambasciata italiana, si terrà un evento dedicato alla Basilicata a cui parteciperanno imprenditori, tour operator, giornalisti, istituzioni italiane in Giappone. Dopo i saluti dell’ambasciatore Benedetti e del presidente Bardi verrà proiettato il video “Basilicata Mother Land” in cui musicisti giapponesi suonano in alcuni dei posti più suggestivi della regione. Nella stessa serata si esibirà per un intermezzo musicale con le fisarmoniche il maestro Koba che conosce bene il contesto lucano avendo suonato diverse volte a Matera.



Giovedì 26 settembre l’ambasciatore Benedetti, il presidente Bardi e il direttore Nicoletti si recheranno alla cerimonia di apertura della fiera Tej per il taglio del nastro allo spazio Enit dove è presente il desk Basilicata. Subito dopo si recheranno al centro fieristico Makuhari Messe per partecipare alla inaugurazione del Padiglione italiano al Tokyo Game show dove sarà presenta anche un’azienda lucana per stringere accordi commerciali con imprese giapponesi del settore.

Diversi appuntamenti con imprese e istituzioni accompagneranno le giornate successive, per promuovere e favorire i rapporti istituzionali turistici e commerciali tra Basilicata e Giappone anche in vista di Expo Osaka 2025.