Il Presidente dell’Unione Lucana del Lagonegrese Gianni Pittella, nel rinnovare la sua soddisfazione per l'adesione di tutti i nove Comuni che avevano costituito l'Unione nel 2015, comunica di aver proceduto alla nomina del Vicepresidente nella persona del Sindaco di Castelluccio Inferiore Paolo Francesco Campanella ed attribuito, con l’intento di dare maggiore slancio all’azione amministrativa, ai componenti della giunta le seguenti deleghe assessorili: “Trasporti ed Infrastrutture” a Paolo Francesco Campanella Sindaco di Castelluccio Inferiore; “Bilancio e Tributi” a Francesco Limongi Sindaco di Castelluccio Superiore; “Sanità e Servizi Sociali” a Salvatore Falabella Sindaco di Lagonegro; “Ambiente e Green Community” e Fausto Alberto De Maria Sindaco di Latronico; “Turismo – S.T.L. e CULTURA” a Cesare Albanese Sindaco di Maratea; “Pianificazione territoriale” a Domenico Carlomagno Sindaco di Nemoli; “Agenda Digitale e Innovazione” a Francesco Altieri Sindaco di Rivello; “Polizia Locale e Protezione Civile” a Fabio Marcante Sindaco di Trecchina.



Tanto per proseguire il percorso intrapreso con il supporto degli esperti del Progetto ITALIAE promosso dal DARA (Dipartimento per gli Affari Regionali e Autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri) che ha fatto registrare importanti risultati sia per l’avviata gestione associata “TURISMO e PIANIFICAZIONE STRATEGICA” che per la istituzione della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) cui hanno fatto ricorso anche comuni ed Enti non facenti parte dell’Unione.



Nell’esprimere infine sentito ringraziamento a quanti hanno sostenuto l’iniziativa ed in particolare a Marco Bussone Presidente UNCEM Nazionale; Giovanni Vetritto Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio politiche urbane, della montagna e modernizzazione – Dipartimento Affari Regionali e Autonomie; Giovanni Xilo unitamente allo staff tecnico di Progetto ITALIAE sostenuto dal DARA per le azioni di sostegno ed accompagnamento che continuano ad assicurare per il perfezionamento degli ulteriori servizi già deliberati in giunta e che l’Unione intende attivare nell’immediato futuro.



Auspica che anche la Regione Basilicata dia risalto alle attività intraprese dando seguito a quanto dichiarato dal Presidente Bardi nell’intervista pubblicata dal quotidiano “La Nuova del Sud” di giovedì 11 Luglio 2024 circa una nuova governance regionale che prevede il potenziamento delle capacità amministrative territoriali riconoscendo il ruolo delle Unioni di Comuni ovvero di Comunità Territoriali ove non presenti le Unioni. In tale contesto ritiene utile oltreché necessario il coinvolgimento ai tavoli di discussione, delle Unioni già attive nella Regione Basilicata coordinate da Francesco Scattone e dall’UNCEM.