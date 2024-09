Sabato 21 settembre, presso la sede di Fratelli d'Italia a Pietragalla (PZ), si è tenuto un incontro tra Michele Napoli, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Basilicata, e il direttivo locale del partito. L'incontro è stato dedicato alla discussione sulla crescita del paese e sulle opportunità che il gruppo intende creare per il territorio.



“Il gruppo di Fratelli d'Italia è determinato a mettere in campo competenze, conoscenze e professionalità per migliorare il benessere locale. Dobbiamo puntare sui nostri piccoli centri, che rappresentano un tesoro inestimabile, e creare le condizioni per trattenere i tanti giovani talenti," ha dichiarato il consigliere Napoli a margine dell'incontro.



"La visita del consigliere Michele Napoli è stata molto apprezzata dal gruppo e dai simpatizzanti del partito," ha affermato il segretario cittadino Enzo Ritorti. "Napoli si è dimostrato, come sempre, disponibile e attento alle esigenze esposte durante l'incontro. È stato un piacere accogliere il consigliere e iniziare a costruire le basi per un futuro diverso e migliore per il nostro paese," ha concluso il segretario cittadino.