Martedì 17 settembre 2024, l’INPS di Basilicata, il Comune di Potenza e la Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per il rinnovo della collaborazione al Progetto di contrasto alla povertà e alla marginalità “INPS per tutti”.

L’accordo è stato siglato dalla Direttrice regionale dell’INPS di Basilicata, Benedetta Dito, dal Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e dalla Direttrice della Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano.







Il rinnovo del progetto “INPS per tutti”, già attivo dal 2023 sul territorio comunale, è finalizzato a consolidare i risultati della sperimentazione ottenuti nel precedente anno, attuando nuove iniziative locali volte a rendere più accessibili, effettive ed esigibili le prestazioni assistenziali erogate dall’INPS, in favore di quella fascia di popolazione che, a causa delle condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo, non si relaziona con le Istituzioni.







A tale scopo, l’Istituto si impegna, tra l’altro, ad organizzare incontri formativi rivolti agli operatori sociali del Comune, della Caritas, e della rete delle Associazioni di volontariato sociale che collaborano con le stesse istituzioni: ciò consentirà loro di offrire, alle persone che vivono in condizione di povertà, di disagio o di fragilità, il necessario supporto, individuando i loro bisogni e le eventuali prestazioni di cui hanno diritto.



Inoltre, sono attivi indirizzi di posta elettronica INPS dedicati alla gestione delle richieste di supporto e la disponibilità da parte dei funzionari INPS ad affiancare gli operatori di Caritas e del Comune per la risoluzione delle questioni particolarmente complesse con appuntamenti dedicati.



Il Protocollo prevede, altresì, la costituzione di un tavolo di monitoraggio periodico da parte delle parti sottoscrittrici con una rendicontazione delle attività svolte, al fine di effettuare un’analisi sull’attuazione del progetto, sui bisogni rilevati, sull’efficacia degli interventi e di consentire una valutazione in ordine alla possibilità di prevedere ulteriori iniziative per lo sviluppo della collaborazione.