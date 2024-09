Il Dirigente Generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie ha fornito delucidazioni rispetto all’avvio della gara e all’attivazione della proroga tecnica, ai lotti di gara, alla clausola sociale e ai livelli retributivi

Riunione congiunta, quest’oggi, della seconda (Bilancio e Programmazione) e della prima Commissione Consiliare (Affari istituzionali). Dopo la pausa estiva gli organismi, presieduti rispettivamente da Cifarelli (Pd) e Fanelli (Lega), sono tornati a riunirsi nel pomeriggio, presso l'Aula del Parlamentino del Consiglio regionale della Basilicata.

Al centro dei lavori il servizio di assistenza tecnica ai programmi comunitari della Regione Basilicata. Dopo la seduta di inizio agosto scorso, durante la quale sono stati auditi i rappresentanti sindacali Filcams CGIL Basilicata e Filcom FISMIC Basilicata, oggi è stata la volta del Dirigente Generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie, Alfonso Morvillo, il quale sulla base di una missiva inviatagli dai presidenti Cifarelli e Fanelli, ha fornito delucidazioni rispetto all’avvio della gara e all’attivazione della proroga tecnica, ai lotti di gara, alla clausola sociale e ai livelli retributivi. Riguardo alla gara è stato comunicato che entro la prima settimana di ottobre sarà pubblicato il bando e, conseguentemente, sarà possibile attivare la proroga tecnica; sarà assicurata la clausola sociale nei limiti consentiti dalla legge e saranno garantiti i livelli retributivi, valutando anche la possibilità di applicare una tipologia contrattuale più appropriata e migliorativa rispetto a quella attuale. Con riferimento alla richiesta del lotto unico di gara è stato spiegato che si procederà a suddividere la gara in quattro lotti, come da Codice degli appalti.

Oltre al presidente Cifarelli, sono intervenuti i consiglieri Lacorazza, Napoli, Bochicchio, Araneo, Fanelli, Galella, Morea. Su proposta del consigliere Lacorazza, accolta da tutti gli altri consiglieri e dallo stesso Presidente, è stato chiesto a Morvillo di verificare la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per individuare figure professionali idonee, avvalendosi delle risorse di cui ai fondi FESR e FSE PLUS, con contratto a tempo determinato. Operazione che per Napoli, laddove possibile, deve necessariamente garantire l’individuazione di profili altamente competenti rispetto alle attività da svolgere.

Hanno partecipato ai lavori della seduta congiunta delle due Commissioni, oltre ai rispettivi presidenti Fanelli e Cifarelli, i consiglieri Araneo e Verri (M5s), Galella (FdI), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Chiorazzo (Bcc), Lacorazza (Pd), Marrese (Bd), Morea (Azione), Napoli (FdI), Picerno (Fi) e Tataranno (Lega Basilicata per Salvini Premier).