Sospesa temporaneamente la Determinazione dirigenziale sulle “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica e l'approvazione delle Linee Guida per lo spostamento dei cinghiali selvatici catturati, per la destinazione delle carni di cinghiale e di altra selvaggina abbattuta a caccia”. Lo rendono noto gli assessori regionali Carmine Cicala (Politiche Agricole) e Cosimo Latronico (Sanità).



La determinazione, inizialmente condivisa con alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.), era stata elaborata per rispondere all’emergenza rappresentata dalla diffusione della Peste Suina Africana (PSA) in Basilicata. L'adozione delle Linee Guida mirava a garantire il controllo della malattia e la sicurezza alimentare, affrontando con attenzione le specificità territoriali e le esigenze dei soggetti coinvolti.



"Riteniamo importante sottolineare – spiegano Cicala e Latronico - che il lavoro svolto finora sia stato di grande valore e la determinazione sia il risultato di un’attenta concertazione con le realtà territoriali e di una rigorosa valutazione delle esigenze sanitarie. La sospensione temporanea non intende pertanto in alcun modo sminuire l’importanza di quanto realizzato, ma, anche al fine di dare riscontro ad ulteriori osservazioni prevenute dai portatori di interesse, rappresenta un atto di responsabilità volto ad assicurare un maggiore coordinamento operativo e garantire una gestione ancora più equilibrata e condivisa della problematica".



Gli assessori ribadiscono il loro impegno nella tutela della salute pubblica e nella valorizzazione delle attività agricole e venatorie della regione. “Restiamo fiduciosi che le eventuali modifiche e chiarimenti che emergeranno – concludono Cicala e Latronico - permetteranno di conciliare le esigenze di tutti, nel pieno rispetto delle normative di riferimento e, in modo particolare, di quelle sanitarie”.