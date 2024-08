“Come avevamo annunciato, partiranno a breve i lavori di adeguamento della diga di Monte Cotugno per consentire all’invaso di raggiungere la massima capienza. Il costo complessivo degli interventi sarà di 7,4 milioni di euro”.



Così Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilica.



“I lavori più consistenti riguarderanno il rifacimento del manto impermeabile del paramento di monte. Per i non addetti ai lavori, vuol dire che potremo immettere più acqua nella diga, disponendo di una riserva preziosa per gli usi potabili, agricoli e industriali. Il cantiere sarà aperto a ottobre prossimo e verrà chiuso a marzo del 2025. Dunque, per i prossimi anni avremo un incremento della dotazione idrica”.



“Questo risultato è stato reso possibile grazie al dialogo con Acque del Sud spa che ha mostrato attenzione per la comunità lucana. Il calendario degli interventi programmati sugli impianti idrici è denso di progetti già finanziati. La Basilicata potrà valorizzare le sue acque, che non dovranno essere più disperse inutilmente, come è avvenuto per troppi anni. Perché, se da un lato chiediamo a cittadini e attività produttive di fare un uso oculato delle risorse, dobbiamo anche fare in modo che l’acqua non si disperda prima ancora di essere raccolta o attraverso una rete di distribuzione poco efficiente”.