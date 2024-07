“In questi giorni stiamo analizzando e aggiornando i dossier sul settore idrico della Basilicata. Intendiamo procedere spediti verso la programmazione e l’esecuzione degli interventi sull’emergenza acqua che ha creato e crea disagi all’agricoltura, alla zootecnia e ai consumi domestici”.



Così, in una nota, Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile.



“Tra i primi incontri in agenda, c’è stato quello con l’amministratore unico di Acquedotto lucano, Alfonso Andretta. Capitalizzare gli investimenti del Pnrr e del React-Eu deve essere una priorità da cogliere con la più ampia e qualificata capacità di spesa”.



“Dobbiamo aggiornare la mappatura delle reti idriche, per ottimizzarne la funzionalità e puntare all’azzeramento delle perdite. La manutenzione e il completamento delle infrastrutture idrauliche saranno temi ai quali ci dedicheremo con costanza, dialogando con i cittadini e le associazioni di categoria. La Basilicata, pertanto, dovrà avere un ruolo da protagonista nella costituita Acque del Sud spa, subentrata a EIPLI, acquisendone le funzioni, ma con compiti di gestione più completi e forniture in via di potenziamento”.