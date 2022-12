A seguito delle ulteriori dichiarazioni diffuse a mezzo stampa ed iniziative assunte da rappresentanti della comunità di Rotonda, inerenti l’individuazione della sede della Casa di Comunità in Viggianello, il Sindaco di Viggianello dichiara: “Dopo aver letto di una raccolta firme consegnate all’Assessore Fanelli, vorrei ricordare che la Sentenza del Tar non è assolutamente entrata nel merito della scelta, in quanto non di competenza del giudice amministrativo, bensì si è limitata a censurare elementi formali del procedimento ed in particolare una carenza motivazionale. Questo si traduce nella necessità che la Regione Basilicata riadotti il medesimo atto rimuovendo il vizio evidenziato dal TAR. Infatti, a seguito di tale sentenza si è detto tanto e male, alterando anche la verità degli atti. Ho subito chiesto alla Regione Basilicata di confermare la scelta ricaduta su Viggianello. La casa di comunità di Viggianello, nei locali dell’ambulatorio comunale già disponibili e negli spazi dell’ampliamento previsto dalla Regione Basilicata, a fianco al già presente presidio di 118 e in prossimità dell’Ufficio di Piano dell’Ambito socioterritoriale Lagonegrese-Pollino, rappresenterà il completamento di un percorso sociosanitario intrapreso da anni che si tradurrà nell’erogazione integrale dei servizi sociosanitari ai cittadini di un’area vasta.

È doveroso anche sottolineare che l’Istituzione della Casa di Comunità di Viggianello non è in contrasto con il permanere del poliambulatorio di Rotonda che continuerà ad espletare le sue funzioni, che già da anni eroga alla comunità del Mercure. Stimolare una raccolta firme paventando la soppressione o il ridimensionamento del poliambulatorio di Rotonda non è nè eticamente nè politicamente corretto, perciò invito i promotori di tali iniziative a non alterare la realtà per soli fini politici e campanilistici e maggiormente a pensare al bene della Valle Mercure tutta.

Su questo terreno il Comune di Viggianello sarà sempre sensibile e sempre un valido alleato del territorio tutto.”