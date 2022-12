“La SP 152 “Oraziana” al km 8+400, nei pressi dell’abitato di Ginestra, presentava un grave dissesto, costituito da un’ampia voragine che impediva il normale flusso del traffico in direzione Venosa.



A seguito della concessione del finanziamento da parte della Regione Basilicata (25/08/2022) sono stati affidati gli incarichi ai tecnici esterni per la redazione degli studi geologici, dei calcoli strutturali e geotecnici, propedeutici al completamento della progettazione esecutiva.



I lavori sono stati consegnati in data 30.09.2022.



Giovedì mattina, - ha fatto rilevare Giordano - con 37 giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato (28.01.2023), riconsegneremo l’importante arteria ai cittadini.



Ringrazio l’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza (guidato dall’ing. Antonio Mancusi) e l’impresa esecutrice per il lavoro che ha svolto in questi giorni al fine di velocizzare le procedure amministrative ed esecutive, utili al completamento dei lavori”.