J. Stella, la prima scuola della Basilicata con l’innovativo sistema di ventilazione meccanica controllato nelle aule.

Sono iniziati da qualche settimana i nuovi interventi sulla struttura scolastica J. Stella pari ad € 524.319,97 ottenuti tramite la candidatura al Fondo Kyoto e che prevedono principalmente interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, un leggero restyling della struttura e sopratutto una maggiore sicurezza degli ambienti chiusi.

Oltre agli interventi di efficientamento energetico che garantiranno di ridurre i livelli di consumo, tagliando sprechi e ottimizzando l'uso delle fonti di approvvigionamento e l’impiego dell'energia, la struttura scolastica J. Stella di Muro Lucano sarà la prima in Basilicata ad avere un innovativo sistema di ventilazione meccanica controllato nelle aule, un sistema di ricambio dell’aria nelle aule scolastiche che abbatte la percentuale di contagi da Covid-19 e di altre potenziali situazioni virali di circa l’80%, così come certificato dallo studio condotto dalla Fondazione David Hume in collaborazione con la Regione Marche.

La qualità dell’aria negli edifici scolastici ha ricevuto una crescente attenzione negli ultimi anni che ci ha trasmesso la necessità di progettare un futuro fatto di scelte che siano in grado di migliorare il sistema educativo in presenza.

Approfitto per ringraziare l’Ing. Vito Oliveto ed il Dott. Antonio Oliveto per il grande supporto offerto nella realizzazione dell’idea progettuale.

Con questi interventi miriamo sempre di più ad una scuola efficiente, innovativa ed in particolar modo sicura.



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano