Le elezioni politiche 2022 per la Basilicata hanno fatto registrare un esito che si poteva facilmente pronosticare: nessun materano e solo tre lucani tra i 7 parlamentari eletti, 3 al Senato e 4 alla Camera dei Deputati.



Matera quindi non sarà rappresentata nel prossimo Parlamento e questa sicuramente non è una buona notizia per quanti, come me, amano la città dei Sassi.



Nel formulare gli auguri ai sette parlamentari che dovranno rappresentare la Basilicata invito tutti gli eletti a difendere anche gli interessi di Matera e dei cittadini materani. Matera, capitale del turismo lucano, dovrà essere tutelata da coloro che sono stati chiamati a rappresentare gli interessi della Basilicata in Parlamento.



Se questo non dovesse accadere i cittadini materani troveranno nel sottoscritto un vigile attento e pronto a denunciare tutte le emergenze del nostro territorio, dalla Sanità alle infrastrutture, dal lavoro all’ambiente”.