“A causa delle forti precipitazioni che hanno colpito bruscamente parte del nostro territorio sono state compromesse varie arterie rurali di collegamento da frane e smottamenti. Ci siamo attivati sin da subito per garantire la riapertura delle strade in località Monacella, Serra di Muro, Piano Sant’Angelo, Carlotta, Serra di Ciccio, Sant’Antonio Casalini e mettere in sicurezza le stesse. Mentre una strada in località Casa Colonna è stata chiusa al traffico. Ha bisogno di un intervento più strutturale e più consistente. Insieme agli uffici preposti della struttura comunale in queste ore stiamo facendo la stima dei danni. Chiederemo un intervento economico per danni causati da calamità naturali alla Regione Basilicata. Mi auspico che la Politica Regionale recepisca le nostre istanze e che continui a girare il territorio anche dopo il 25 settembre, per capire le difficoltà dei Comuni. Da soli non ce la possiamo fare”.



Assessore alla Viabilità Comune di Bella

Carmine Ferrone