“Spingere a livello nazionale per contenere il rincaro delle bollette per i ristoratori e agire in Basilicata per allagare la platea dei beneficiari del ‘bonus gas’ anche alla piccola e medio impresa”. Così il candidato capolista alla Camera dei Deputati di Azione – Italia Viva – Calenda in Basilicata, Mario Polese che oggi ha incontrato il presidente nazionale della Fic (Federazione italiana cuochi) Rocco Cristiano Pozzulo. Il tema dell’incontro è stato quello di ascoltare le ragioni di un intero settore imprenditoriale particolarmente danneggiato dalla crisi dell’energia con le bollette aumentate fino al 300 per cento. In particolare la Fci insieme alla Conpait (Confederazione pasticceri italiani) ha già ripetutamente fatto appello al Governo affinché “vengano ridotti al più presto i costi delle bollette, che rischiano di portare a chiusure in massa delle attività”.



Polese dopo aver colloquiato con Pozzulo ha assicurato il suo massimo impegno a favore del settore della ristorazione che resta uno dei punti di eccellenza del made in Italy. In particolare il candidato ha spiegato: “Trovo che la questione sia vitale. Per questo se verrò eletto alla Camera dei deputati porrò sin da subito e con urgenza il tema di sostenere un intero settore che è da sempre fiore all’occhiello e tema identitario del nostro Paese. E’ urgente intervenire per evitare il rischio di chiusura di migliaia di attività che oltretutto garantiscono direttamente lavoro a tantissime persone e indirettamente alle aziende fornitrici di materie prime”. C’è poi una questione che attiene alle dinamiche locali. Per questo Polese ha spiegato: “Per quanto riguarda invece la Basilicata, da consigliere regionale, continuerò a insistere, insieme al capogruppo di Italia Viva e candidato deputato Luca Braia, sulla necessità di allargare il ‘bonus gas’ anche alla aziende e al mondo imprenditoriale lucano. Lo avevamo chiesto già in principio presentando un emendamento al decreto legge regionale che però ci è stato bocciato dalla maggioranza di centrodestra. In particolare avevamo previsto la costituzione di un fondo speciale. Ovviamente non ci arrendiamo e annuncio che presenteremo un atto ufficiale già nei prossimi giorni per prevedere da subito aiuti alle imprese e al settore della ristorazione lucana”.