“Irrisione del dramma della guerra e sessismo social, in un unico, drammatico, irresponsabile gesto. Lo ha fatto Giuseppe Priore, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, con un post via Facebook che offende la dignità delle donne, facendosi beffa del tragico conflitto ucraino. Per questo proporrò un’interrogazione parlamentare che segnali la condotta inappropriata di un uomo che dovrebbe trascorrere il suo tempo a gestire decorosamente l’Ente che amministra, anziché attrarre su se stesso e inevitabilmente sul suo ruolo lo sdegno dell’opinione pubblica”.



Lo dice, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.



“Priore – aggiunge Pepe – non è nuovo a certe performance social, come quando, lo scorso agosto, pubblicò un fotomontaggio offensivo nei confronti di Matteo Salvini. Allora proposi, insieme al commissario della Lega Basilicata Roberto Marti, un’altra interrogazione parlamentare al Ministro della transizione ecologica con cui censuravamo una condotta inaccettabile. L’interrogazione è rimasta senza risposta ed è dunque arrivato il momento che ci si esprima su atteggiamenti indegni di essere accostati alle istituzioni italiane”.