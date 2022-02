Nella riunione del 17 febbraio, dopo un braccio di ferro ad oltranza in Prefettura, il tavolo è stato riconvocato per venerdì 18 alle ore 17 per cercare una soluzione definitiva all’intricata vicenda degli ormai 82 lavoratori rimasti (i restanti si sono licenziati e attivi in altre società) del polo logistico ex Auchan a San Nicola di Melfi, dal 31 dicembre scorso senza stipendio o ammortizzatori sociali.

E’ sulla platea complessiva che infatti si gioca la partita di un nuovo player che rilanci il sito produttivo ma di cui non si conoscono ancora il nome, l’attività merceologica, l’investimento previsto e la volontà di ricollocare tutti i lavoratori ex Auchan.

A S.E. Il Prefetto, va riconosciuta la determinazione, decisionismo e incisività con cui ha chiesto al consorzio in subappalto del sito, CISA, e Margherita Distribuzione di assicurare con cassa ordinaria o un immediato sostegno economico con proposte reali e definitive nella riunione del 18 febbraio senza altri tentennamenti o rinvii.

Il 18 febbraio, dopo una lunghissima attesa a causa della indisponibilità di Margherita, la riunione è iniziata alle ore 19,00 con la lettura da parte di S.E. il Prefetto di un documento a lui in indirizzo e fatto pervenire durante l’estenuante attesa da Margherita.

Il documento riportava a chiari lettere il mancato accordo tra Margherita e Gruppo Cisa con l’elencazione di undici punti in cui venivano elencati impegni, responsabilità e interventi.

Come Uiltrasporti faremo immediata richiesta di accesso agli atti per avere ufficialmente il documento che attesta gli impegni di Margherita a riguardo dell’interessamento da parte di un nuovo Player al sito di S. Nicola di cui non ci è dato a sapere ancora la ragione sociale e l’intervento di sostegno economico ai lavoratori mentre.

Intanto il Consorzio Cisa comunicava in diretta di aver provveduto all’accredito di 1000,00 euro, richiesto dalle organizzazioni sindacali, quale sostegno al reddito per il mese di gennaio.

A seguito di una articolata discussione S.E. il Prefetto, l’Assessore alle Attività Produttive e le Organizzazioni sindacali, pur di addivenire a una immediata soluzione, proponevano a Cisa di avviare la richiesta di FIS ordinaria e a Margherita di intervenire con un sostegno al reddito per i lavoratori per il mese di febbraio (peraltro previsto al punto 7 del loro documento).

Il Consorzio Cisa accettava tale impostazione mentre Margherita dichiarava di aver bisogno di altri giorni per rispondere e definire

Sgomento e indignazione dei presenti al tavolo seguito da un energico intervento di S.E. Il Prefetto che obbliga Margherita e Cisa di avviare tutte le procedure previste a sostegno dei lavoratori entro lunedi 21 febbraio senza altri rinvii e scusanti.

La Uiltrasporti, preoccupata per il continuo rinvio, auspica una seria presa di coscienza da parte di Margherita a soluzione della vertenza ancora in corso.

Segretario generale Uil Trasporti Basilicata Antonio Cefola.