Con grande rammarico, i consiglieri di minoranza apprendono in queste ore che il giorno 30 del corrente mese sarà possibile vaccinarsi grazie alla presenza dell’Esercito a San Severino Lucano. Lo si apprende con rammarico poiché non c’è nessuna informativa da parte dell’amministrazione comunale e nessun avviso pubblico. Anche il diritto a vaccinarsi pare diventare un diritto “Ad Personam” acquisibile solo su contatto privato, diretto ed esclusivo con il Dott. Fiore, sindaco di San Severino Lucano. Decine di persone sono state infatti contattate dallo stesso, per acquisire il diritto a registrarsi alla lista dei fortunati che riceveranno il siero. Sarebbe la seconda volta che l’esercito viene a San Severino, e per la seconda volta la comunicazione è tutt’altro che trasparente. Per di più il sindaco e la dormiente maggioranza non si rendono conto dello sperpero di denaro pubblico che costituisce il far muovere l’esercito per qualche manciata di vaccini. Del resto nei paesi limitrofi si è avuto l’esempio di come, con una corretta sensibilizzazione e soprattutto con trasparenza e una buona comunicazione, queste giornate con l’Esercito siano state importanti per una vaccinazione massiva. Ancora una volta si è persa l’occasione per dimostrare correttezza e trasparenza nei confronti della cittadinanza per dare spazio alla solita politica personalistica che da decenni viene perpetrata ai danni della collettività. Attendiamo chiarimenti a riguardo dal primo cittadino, che non sia il solito comunicato stampa fazioso e di parte che poco collima con la realtà dei fatti. Restiamo sempre disponibili al confronto richiamato in diverse sedi dal dott. Fiore, ma finora mai messo in pratica.

Si informa inoltre la cittadinanza che nei giorni 29-30-31 agosto la Regione Basilicata e l’Azienda sanitaria di Potenza hanno organizzato un OPEN DAY vaccinale che si svolgerà senza bisogno di prenotazione. I due punti vaccinali disponibili nelle nostre adiacenze sono LAURIA E SENISE.



I consiglieri

Francesco CIMINELLI

Giuseppe CIMINELLI

Vincenzo MASTROPIERRO