"La Conferenza Stato-Regioni, su richiesta del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, ha approvato la proposta del Gruppo tecnico Assistenza territoriale della commissione Salute che include, per l’area del Sud Italia, i due Comuni lucani (Latronico e Rapolla).

L’Inail avrà la possibilità di investire nelle strutture termali grazie alla legge di Bilancio 2019: un comma, inserito con un emendamento firmato all’epoca anche dal deputato Vito De Filippo, che permette all’istituto di investire in stazioni e alberghi termali di "aree che presentino significative condizioni di crisi economico-industriale".

Un risultato che inseguivo da due anni, e che grazie anche al lavoro del dipartimento Salute in primis nel lavoro della dott. Antonella Angione, e poi grazie anche all’aiuto dell’assessore Rocco Luigi Leone siamo riusciti a cogliere in pieno.

Si possono fare tanti chilometri, tante discussioni, ma prima o poi l’impegno viene sempre ripagato.

In pratica L’Inail investirà nelle nostre strutture per integrare i servizi delle nostre cure termali con realizzazioni di piscine termali per la riabilitazione, realizzando anche posti letto che saranno collegati direttamente con la struttura termale.

L’Inail poi provvederà a far gestire ai privati le proprie strutture che realizzerà.

Una buona opportunità che si integra e potenzierà di molto l’offerta sanitaria e turistica delle strutture termali e alberghiere già esistenti, ma anche delle altre strutture alberghiere più legate al benessere, che sono già interessate, grazie un Accordo di Sviluppo autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico nel dicembre scorso, per un investimento di 23.500.000 euro da parte di una società russa con un cofinanziamento anche da parte della regione Basilicata.

Per le nostre terme, da oggi sono ancora più sicuro che il futuro offrirà le più grandi opportunità sia nel campo sanitario che nel campo turistico del benessere!

#Latronico #cittàdelbenessere non rimarrà solo uno slogan, ma sarà di più di un brand!".

Lo ha comunicato attraverso una nota Fausto De Maria, sindaco di Latronico.