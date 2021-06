L’elenco delle operazioni cantierabili secondo la DGR 414/2021 approvata dalla Giunta Regionale della Basilicata, è composto da 27 interventi in favore dell’Alto Bradano, resi possibili grazie ai fondi POR-FESR e POC 2014-2020, per un totale di euro 10.051.521,96



Di seguito i 27 interventi e la rispettiva localizzazione:

1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore: laboratori tecnici scuole secondo ciclo - Unione dei Comuni Alto Bradano;

2. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità – Comune di Forenza;

3. Riqualificazione edificio scolastico G. Galilei di Palazzo S.G. - Comune di Palazzo San Gervasio;

4. Riqualificazione degli edifici scolastici di San Chirico N. - Comune di San Chirico Nuovo;

5. Potenziamento dei servizi per l’emergenza/urgenza: piazzole atterraggio elisoccorso - Comuni dell’area;

6. Potenziamento dei servizi sanitari territoriali e per l’emergenza/urgenza: poliambulatori Azienda Sanitaria Potenza;

7. Centro residenziale del dopo di noi - Comune di Banzi;

8. Centro Residenza Anziani - Comune di Forenza;

9. Centro diurno socio educativo per disabili - Comune di Tolve;

10. Centro di aggregazione e socializzazione giovanile - Comune di Acerenza;

11. Efficientamento energetico della casa comunale - Comune di Banzi;

12. Efficientamento energetico della sede municipale - Comune di San Chirico Nuovo;

13. Efficientamento energetico Biblioteca Comunale - “Castello” - Comune di San Chirico Nuovo;

14. Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica – Comune di Acerenza;

15. Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Comune di Banzi;

16. Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Comune di Genzano di Lucania;

17. Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Comune di Oppido Lucano;

18. Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Comune di San Chirico Nuovo;

19. Centro Polifunzionale per la sicurezza - Comune di Palazzo San Gervasio;

20. Valorizzazione fonti naturali di Capo d'Acqua - Comune di Genzano di Lucania;

21. Tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica per la tutela dell’ambiente – Bosco Santa - Comune di Palazzo San Gervasio;

22. Parco Culturale Agrario: Image building e promozione destinazioni turistiche dell'area - Unione dei Comuni Alto Bradano;

23. Adeguamento del convento di Sant’Antonio finalizzato alla realizzazione di una struttura dedicata all’ospitalità alla cultura ed alla musica - Comune di Oppido Lucano;

24. Percorsi rocchiani: Centro visite - Comune di Tolve;

25. Turismo lento: percorsi ciclopedonali – natura cultura - Unione dei Comuni Alto Bradano;

26. Complesso Benedettino di Banzi: realizzazione di un attrattore culturale multimediale - Comune di Banzi;

27. RailBike - Comune di Acerenza.