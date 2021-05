Ad un mese dalla scadenza dell置ltima proroga sempre pi incerto il destino dei beneficiari appartenenti alla categoria B del progetto 途eddito minimo di Inserimento.

La Regione Basilicata, affidava ad ARLAB, con la DGR n* 245 del 30/03/2021, il compito di realizzare ed individuare 殿zioni di accompagnamento alla fuoriuscita dal programma RMI, rinominando quindi il progetto, ma lasciando 1576 famiglie nell段ncertezza delle loro reali intenzioni

Di fatto, ad oggi, n Arlab n la Regione Basilicata, si pronunciano a riguardo, nonostante i vari quesiti che i beneficiari pongono da tempo agli enti.

- 鉄iamo stanchi di navigare nell段ncertezza degli eventi dichiarano Francesca Centonze e Massimo Pignone, amministratori del Gruppo DISOCCUPATI ORGANIZZATI BASILICATA dopo tutto questo tempo meritiamo ricevere CERTEZZE. Ad oggi non sono rese note le intenzioni riguardo la nostra categoria, e dopo la scadenza della proroga non sappiamo cosa accadr; in tutta sincerit non conosciamo le modalit con cui intraprenderemo questo percorso di accompagnamento alla fuoriuscita, n tanto meno se si tratti di azioni propositive e finalizzate ad un inserimento lavorativo o una tragica fine del progetto in essere senza soluzione. Insomma, viviamo nell段ncertezza pi totale

Cos, il gruppo DISOCCUPATI ORGANIZZATI BASILICATA, chiede a gran voce che siano rese note le modalit e lo scopo previsti per la fuoriuscita dal programma.

- 鼎he si faccia chiarezza una volta per tutte e nel pi breve tempo possibile, - ribadisce il gruppo- in caso contrario siamo pronti a scendere in campo per chiedere risposte a GRAN VOCE.