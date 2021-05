"Al mio amico e collega Donato Toma e al suo collaboratore vittime oggi a Campobasso di un'aggressione violenta, va la mia totale solidarietà. La violenza non è accettabile in una società democratica e sarebbe opportuno - specialmente in questo momento così difficile - un abbassamento dei toni da parte di tutti, per evitare che poi qualche scalmanato possa trovare il pretesto per sfogare i propri peggiori istinti". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.