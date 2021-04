La Voce della Politica

30/04/2021 - Ruoti,mozione di sfiducia del sindaco ma mancano i numeri

Il consiglio non si è tenuto per la mancanza del numero legale. La maggioranza, astenendosi, ha voluto in questo modo sostenere il Sindaco Scalise.

Il Sindaco ne esce più determinata e ancor più convinta di aver sempre risposto unitamente alla sua squadra, in questi anni

30/04/2021 - Venosa: approvato il bilancio l’Amministrazione Iovanni guarda al futuro

Nell’importante consiglio comunale di oggi, tra gli altri punti, sono stati approvati il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023

Quella del Comune di Venosa è una situazione complessa dovuta a decenni in cui si è

30/04/2021 - Petrolio, la giunta regionale approva accordo con Eni e Shell

La giunta regionale ha approvato oggi l'accordo finalizzato alla stesura del nuovo protocollo di intenti con Eni e Shell, contitolari della concessione del giacimento petrolifero "Val d'Agri". Nell'accordo sono indicate le misure di compensazione ambientale ch

30/04/2021 - Dissesto, Merra: Regione e Unibas insieme per difesa territorio

La Regione Basilicata è partner del progetto Mitigo, una iniziativa per lo studio di tutti i fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio e le relative soluzioni per la sicurezza



Studiare

30/04/2021 - Attività CML patenti di guida ASP: tempi di attesa abbattuti in 10 mesi

L'incalzante lavoro della Commissione Medica Locale (CML) istituita presso I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) con DPGR n. 96 del 23 giugno 2020 ha consentito di ridurre in maniera significativa, in misura pari a dodici mesi, i tempi di attesa delle vi

30/04/2021 - ‘’Le donne per un nuovo paradigma del lavoro’’

L'epoca in cui viviamo ha cambiato profondamente il concetto di "lavoro", e l'emergenza pandemica ha accelerato ulteriormente questo fenomeno. Il lavoro non è più un luogo fisico in cui andare, ma un obiettivo da perseguire, un risultato che donne e uomini si