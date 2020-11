Care e cari concittadini,

da inizio pandemia ad oggi non sono stati rari i casi in cui, attraverso i social network, si sono diffuse notizie false e frettolese circa il numero dei contagi e le decisioni intraprese dalle Istituzioni preposte.

I comunicati ufficiali sono costantemente emessi dal Sindaco Salvatore La Grotta, pertanto, invito tutti a non stravolgere il dato a proprio piacimento in modo da non causare allarme all’intera comunità santarcangiolese.



La battaglia politica, in questi casi, dovrebbe restituire un quadro di responsabilità e di unità evitando di essere la cassa di risonanza di informazioni farlocche. Soffiare sul fuoco della paura alimenta ansia collettiva, destabilizza le persone e diffonde panico.



Il passaggio alla zona arancione della Basilicata comporterà regole più restrittive per contenere il virus: ognuno di noi deve fare la sua parte affinché le misure introdotte siano sufficienti a diminuire la curva dei contagi. Questo esercizio di responsabilità lo dobbiamo a tutti coloro che si prendono cura di noi, agli studenti e agli insegnanti, alle categorie di lavoratori e di imprenditori penalizzati, ai nostri anziani e alle persone più fragili della nostra comunità.



Nicola Cavallo

Capogruppo di maggioranza "Civicamente Insieme-Sant'Arcangelo".