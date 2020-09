“L’Ugl di Matera ha incontrato il leader nazionale della Lega Matteo Salvini, ritornato a Matera per un comizio a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Rocco Luigi Sassone e consegnando una relazione sul piano delle proposte, delle idee e della visione di sviluppo che si possono applicare sul territorio. Durante l’incontro, all’On. sono stati esposti i contenuti di cui l’Ugl ha sempre ha fatto bandiera per soddisfare il più possibile le esigenze dei lavoratori materani che rappresenta”.

È quanto ha dichiarato il segretario provinciale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano presente all’evento per il quale “l’o.s. che mi onore di rappresentare a livello provinciale sosterrà fortemente il candidato di centrodestra Rocco Sassone, poiché lo riteniamo capace, libero, onesto e consapevole di cosa significa lavorare e creare ricchezza. Ne ha dato già concretezza nell’ottima guida dell’Organismo Paritetico Territoriale FormaSicuro Basilicata dove, l’ing. Sassone, n’è attualmente il Presidente dell’Organismo Regionale. Salvini è stato messo a conoscenza dall’Ugl, in Piazza Vittorio Veneto di Matera strapiena di sostenitori – prosegue Giordano -, su temi ricorrenti le tante problematiche, dalla desertificazione del territorio, del problema agricolo, della sanità, dell’ambiente, dell’occupazione, dell’economia delle famiglie, dalla viabilità, Ferrosud, sulle tante vertenze dell’aziende del mobile imbottito, sui lavori di dissesto idrogeologico e sicurezza delle scuole. Tante argomentazioni dell’Ugl, che non di minor priorità sono i temi come il rilancio della città in vista dell'importante appuntamento sul rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco. Per l’Ugl – aggiunge Giordano – saremo a sostegno di Sassone poiché è l’uomo giusto su cui poter investire al momento giusto: và creata una piattaforma di trasporti capace di dotare Matera di una sufficiente rete ferroviaria, cose fondamentali per rilanciare la produttività della Città dei Sassi. Un segnale importante il ritorno a Matera a pochi giorni dalla sua ultima presenza dell’On. Salvini: certamente non possiamo sottovalutare che la Basilicata abbia avuto Matera capitale Europea della Cultura nel 2019 ed essere ancora oggi unico capoluogo di provincia d’Europa senza collegamenti nazionali. Il nuovo candidato Sindaco del Centro DX, augurandoci di essere eletto, sarà capace di dare assolutamente una risposta forte e definitiva del Governo, che ha il dovere di assicurare servizi sicuri e degni ai cittadini materani: la Città dei Sassi è orfana di strade, di collegamento tra il capoluogo di Regione, tra la fascia ionica Calabria/Puglia e la fascia murgese/Puglia”. Forte è stata la denuncia del segretario provinciale dell’Ugl di Matera Pino Giordano riferendo all’On.Salvini che: “l’Ugl sarà sostenitore della buona politica del Centro Destra materano: a tal proposito abbiamo chiesto a chi oggi è il candidato Sindaco, Sassone, a cui garantiremo il sostegno dell’Ugl, rispetto dei lavoratori, della città, del territorio e dei cittadini; cosa che ad oggi non è avvenuto con la vecchia amministrazione nata di Centro Dx e finita in tutt’altra posizione politica, deludendo le aspettative dei lavoratori e cittadini che 5 anni fa ne diedero i tanti consensi”.