Domani 25 aprile, ricorre l'anniversario della liberazione d'Italia, un giorno fondamentale per la storia del nostro Paese, che assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare attuata dalle forze armate alleate, dall'Esercito Cobelligerante Italiano ed anche dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale, contro il governo fascista e l'occupazione nazista.

In occasione di questa giornata, vogliamo ricordare una persona importante legata alla lotta partigiana e a San Costantino Albanese, Bruna Dradi.

Bruna Dradi è stata una partigiana combattente, capo nucleo di 9 uomini, prima donna partigiana nella storia della Repubblica Italiana a ricevere il grado di sergente.

Dinnanzi agli orrori dei nazisti e dei fascisti nei confronti di uomini, donne e bambini, nel 1944 all'età di soli 17 anni aderì al movimento partigiano.

Nei primi anni 50 Bruna Dradi fu inviata in Basilicata, con lo scopo di organizzare il movimento delle donne, allora inesistente nella nostra Regione. Affrontando grandi pregiudizi, riuscì nel suo intento, incitando le donne a lottare per i loro diritti e a dare un importantissimo contributo per l'emancipazione femminile in Basilicata.

In Basilicata conobbe Donato Scutari, nato a San Costantino Albanese, due volte deputato e poi senatore della Repubblica Italiana tra le file del PCI, che sposerà.

Bruna Dradi oggi è sepolta a San Costantino Albanese accanto a suo marito.

L'Amministrazione Comunale, in accordo con la famiglia, ha intenzione di organizzare una cerimonia per onorare il ricordo di questa grande Donna.





Renato iannibelli

sindaco di San Costantino Albanese