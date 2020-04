In merito alle istanze prodotte al fine di ricevere i sussidi sia statali che regionali, l’ufficio Servizi Sociali di questo Comune ha effettuato una prima verifica circa i requisiti necessari per poter ottenere i chiesti benefici.

Su 264 istanze presentate per 55 solo sussistono i prescritti requisiti per ottenere benefici.

Per le restanti richieste sono in atto le verifiche sulle autocertificazioni prodotte.

Man mano che le verifiche hanno esito favorevole verrano erogati i relativi sussidi.