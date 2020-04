La Voce della Politica

4/04/2020 - Il presidente Bardi si rivolge nuovamente ai lucani

Care amiche e cari amici,

voglio, in questo che ormai è diventato un appuntamento consueto, informarvi di quello che in queste giornate che, appaiono interminabili, stiamo facendo perché, sia pure nelle ristrettezze del momento, le possiate vivere in serenità.

La pri...-->continua

4/04/2020 - Don Giuseppe Ditolve scrive a Mattarella: ''si riapra Tinchi''

Caro Presidente,

a scriverLe è un sacerdote di periferia, don Giuseppe Ditolve, Parroco del quartiere ex-SNAM della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, immersa tra le aziende di Pisticci Scalo (Matera) e La invito con gioia ad essere tra noi, non tanto com...-->continua

3/04/2020 - ''Uniti per la Val d'Agri': lettera aperta ai sindaci del territorio

Cari Sindaci della Val d’Agri,

siamo tutti naufraghi in attesa di un approdo sicuro.

Il viaggio che abbiamo intrapreso in questo mare in tempesta è difficile, tumultuoso e soprattutto ha una rotta incerta. Abbiamo dovuto abbandonare i nostri spazi rass...-->continua

3/04/2020 - Cupparo: Operativo il fondo per assistere coop in difficoltà

E’ operativo il Fondo per il sostegno allo sviluppo, innovazione e occupazione delle imprese cooperative. Ne dà notizia il Dipartimento Attività Produttive della Regione precisando che sul sito del Soggetto Gestore di CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a...-->continua

3/04/2020 - Covid-19, Giordano (Ugl)” Urge un coordinatore dell'emergenza”

“In queste giornate altri contagi e altre morti hanno flagellato la nostra amata regione. Uno dei degli ultimi contagi ha interessato una dipendente dell'ospedale di Policoro reparto di Ortopedia con chiusura ai ricoveri dello stesso reparto”.

Lo denuncia ...-->continua