In questi giorni sentiamo storie di uomini, storie di eroi, i nostri medici e i nostri sanitari, che ritagliano piccoli spazi di tempo per darci testimonianze di verità, sacrificio e soprattutto speranza. E poi ci sono medici, che rappresentano brutte eccezioni, quelli che ritengono di poter insegnare qualcosa in quanto appartenenti a quella categoria che oggi ci fa essere orgogliosi e fieri.False , squallide e marcatamente tendenziose le dichiarazioni dell’ex sindaco di Pisticci Vito Di Trani, politicante dimenticato più che medico, che meriterebbero di essere considerate un inutile sproloquio e perciò ignorate , se non costituissero però un motivo di inutile allarme in una popolazione già colpita e provata. In un video messaggio dalla pronuncia incomprensibile, a tratti anche confusa e affannata, l’ex politico, lancia gravissime accuse al Presidente Bardi e all’assessore Leone, sulla gestione dell’emergenza covid-19. Accuse che riteniamo gravissime e infondate. Numeri, informazioni, dati su dotazioni sanitarie completamente inventati con conseguenze dannose per l’immagine degli ospedali lucani. Ricordo che il numero attuale delle terapie intensive è di 96 estensibili a oltre 130, di cui ad oggi 18 occupate da malati di covid, che ogni giorno il dott. Esposito, l’assessore Leone, e tutte le persone deputate a farlo lavorano alacremente per migliorare la capacità di ampliamento dei nostri nosocomi. Tutte le informazioni reali e veritiere su dati di questo genere, vengono date solo ed esclusivamente dalla task force regionale tramite canali ufficiali. Il resto è puro sciacallaggio.Non possiamo tollerare simili esternazioni rispetto alle quali verranno presi provvedimenti legali immediati, e rispetto alle quali immagino che tutto l’ordine dei medici lucani vorrà prendere le distanze.



IL GRUPPO REGIONALE DI FORZA ITALIA BASILICATA.