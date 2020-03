Gli Uffici del Dipartimento Attività Produttive hanno ultimato oggi la verifica, per la pubblicazione degli elenchi provvisori, delle istanze presentate per l’Avviso Pubblico ‘Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese”, rispettivamente da PMI e Grandi Imprese rientranti e non rientranti nella dotazione finanziaria assegnata, secondo l’ordine progressivo conseguito. Ne ha dato notizia l'Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo.



Rilevato che la richiesta di contributo complessiva (pari a circa 8,022 Meuro) delle istanze candidate da PMI è nettamente superiore alla disponibilità finanziaria dedicata (pari a circa 2,55 Meuro), è stato deciso che le risorse finanziarie non assorbite dalle istanze candidate dalle Grandi Imprese, pari a circa 1,8 Meuro, saranno utilizzate per incrementare la dotazione finanziaria da mettere a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) consentendo di finanziarie ulteriori 36 istanze che si aggiungono a quelle rientranti nella dotazione per complessive 68 istanze candidate da PMI finanziabili a fronte delle 128 domande candidate da PMI, come rilevabile dagli elenchi. Le 5 domande di agevolazione pervenute da Grandi Imprese sono tutte rientrante nella dotazione finanziaria disponibile.





Considerata l’emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di tutelare la sospensione e/o il rallentamento delle attività aziendali e professionali in questo straordinario periodo emergenziale, il Dipartimento comunica che la determina dirigenziale di presa d’atto dei due elenchi sarà pubblicata sul BUR del 01/06/2020 e sul sito istituzionale della Regione Basilicataww.regione.basilicata.it nella medesima data. La data di pubblicazione potrebbe subire differimenti in caso di perdurare dell’attuale scenario di crisi sanitaria.



Dalla data di pubblicazione sul BUR e sul sito della richiamata determina di approvazione definitiva degli elenchi (di cui sarà data ampia comunicazione), partiranno i 15 giorni previsti per il caricamento della documentazione richiesta all’art. 10 comma 10 dell’Avviso medesimo a conferma della richiesta dell’agevolazione.







Per l'Assessore Cupparo “il lavoro svolto dagli uffici del Dipartimento, in una fase particolarmente difficile e per questo va il mio riconoscimento a dirigenti e dipendenti che hanno portato a termine la verifica, avvalora la mia convinzione a non procedere ad una proroga delle scadenze. Le imprese interessate hanno dimostrato di essere pronte a realizzare l'investimento e quindi a garantire l'avanzamento della spesa delle relative risorse finanziarie, per un ammontare di circa 5,2 milioni di euro. Risulta nei fatti apprezzata la mia determinazione improntata al rispetto delle regole e alla velocità di attuazione di una misura di grande impatto per le imprese”.