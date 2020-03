“La decisione della chiusura dello stabilimento FCA di San Nicola di Melfi dalle 6 di domani 12 marzo alle 6 di lunedì 16 marzo, dopo le forti sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, è quanto mai opportuna – afferma il segretario regionale della Fismic Basilicata Pasquale Capocasale-“. La fermata produttiva si è resa necessaria per poter riorganizzare le linee produttive in base alle indicazioni contenute nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sul Covid-19. “Inoltre – aggiunge Capocasale- per far si che il decreto venga rispettato in tutte le sue parti chiediamo alla Regione Basilicata e alla Regione Puglia di raddoppiare le corse degli autobus per la zona industriale di Melfi considerando il fatto che molte di queste sono state soppresse per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al prossimo 3 aprile”.