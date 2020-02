Ieri, 13 febbraio 2020, un Consigliere di minoranza e una delegazione di esponenti della Primavera hanno partecipato al Consiglio dell’Ente Parco Nazionale del Pollino per assistere alla discussione sul punto portato all'ordine del giorno dal consigliere Ferdinando Laghi (ra... -->continua

L’assessore alle infrastrutture e mobilità Donatella Merra annuncia che la Giunta regionale di Basilicata ha approvato il Piano dei trasporti di bacino su gomma. “Si tratta – commenta Merra – di un altro grande passo in avanti verso la riforma del sistema ... -->continua