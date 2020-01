Roberto Calderoli partecipa alla camera di consiglio in cui la Corte Costituzionale ascolterà i legali delle Regioni che hanno promosso il referendum elettorale e gli avvocati delle associazioni che si oppongono alla consultazione.

Calderoli assisterà alla discussione senza però poter intervenire. E' stato lui stesso a chiedere di essere ammesso tra il pubblico, come delegato della Regione Basilicata e a ottenere il via libera di Marta Cartabia, presidente della Consulta. È la prima volta che accade.



Il sì di Cartabia alla richiesta di Calderoli- nella veste di delegato della Basilicata e non come ispiratore del referendum che vuole modificare in senso maggioritario l' attuale legge elettorale- va nel solco della linea di apertura all' ascolto del sociale appena intrapresa dalla Consulta, con la modifica delle regole sui propri giudizi.Nuove regole che prevedono tra l' altro che qualsiasi formazione sociale senza scopi di lucro se portatrice di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione possa presentare alla Corte opinioni scritte.