"Le sollecitazioni che la Regione Basilicata ha rivolto alle Fal, già in occasione degli incontri per l'ultimazione delle infrastrutture di Matera, restano le stesse anche per Potenza: mantenimento di standard elevati, ritmi di lavoro costanti, tempi e modi di conclusione dei cantieri certi".

"Per i cantieri di Potenza di Via Calabria e del terminal del Gallitello c'è ancora lavoro da fare e come Regione Basilicata - ha aggiunto Merra - continueremo a vigilare perché si giunga subito alla conclusione senza ulteriore rallentamento".

Nel corso del sopralluogo al cantiere il Presidente e il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, hanno comunicato che verrà riaperto al traffico il tratto di Via Angilla Vecchia che era stato temporaneamente chiuso e che si intende proseguire nel percorso di sinergia istituzionale intrapreso con la Regione Basilicata per favorire l'ultimazione rapida di infrastrutture necessarie alla mobilità cittadina e alla crescita del tessuto urbano.