È Antonio Rizzo, primo cittadino di Viggianello, il nuovo presidente dell’Anci Giovani regionale.

Il congresso regionale dell’Anci del 15 Ottobre 2019 tenutosi a Matera, alla presenza del presidente dell’Anci nazionale, Antonio Decaro, si è concluso con la riconferma di Salvatore Adduce come traghettatore dell’associazione dei comuni della Basilicata e si è nominato anche il consiglio direttivo dell’Anci Giovani e l’elezione del suo presidente, con la scelta che è ricaduta sul giovane Sindaco di Viggianello, votato all’unanimità da tutti i primi cittadini presenti.

Rizzo succede a Francesco Di Tolve di Barile, che ha coordinato negli ultimi cinque anni il sodalizio dell’Anci giovani. Nel nuovo direttivo dell’Anci giovani ci sono diversi amministratori locali della Regione Basilicata che accompagneranno il sindaco Pollineo in questo nuovo incarico.

“Voglio ringraziare - commenta Rizzo - tutti i sindaci per la fiducia e la stima dimostratami, insieme al neodirettivo, ci metteremo subito al lavoro per affrontare le tante problematiche presenti sui territori e per sensibilizzare tutte le Istituzioni necessarie verso una maggiore attenzione. Dobbiamo essere innovativi e caparbi nel promuovere proposte di legge e azioni concrete e serie agli organi preposti. Spesso problemi semplici diventano insormontabili se non affrontati con criterio e serietà, noi come Anci giovani saremo sentinelle attente stimolando soluzioni.”

Rizzo è stato anche nominato delegato al congresso nazionale di Anci che si terrà il 19 Novembre ad Arezzo.