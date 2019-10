16/10/2019 - Giovanni Antonio Durante nuovo segretario Pd a Francavilla in Sinni

IL Direttivo del Circolo PD di Francavilla in Sinni, causa dimissioni del signor Giuseppe Di Giacomo, ha eletto Giovanni Antonio Durante alla carica di Segretario Cittadino.

“L'avvicendamento alla guida del Circolo- scrive Durante in una nota-. è l'occas...-->continua