Si è insediato questa mattina a Potenza il Comitato Regionale Inps della Basilicata alla presenza del Presidente del CIV, Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Guglielmo Loy.

Il Comitato ha eletto Presidente per il prossimo quadriennio Giuseppe Camardo, di Matera, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, e suo Vice Leonardo Ventrella, in rappresentanza delle parti datoriali.

Il Presidente del CIV, Loy, nel suo intervento ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Inps soprattutto nelle azioni che sviluppa sul territorio per essere sempre più vicino ai bisogni dei cittadini, tenendo ben salda la sua funzione di tutela della previdenza. Contestualmente – ha concluso Loy – va implementata la crescita quali-quantitativa delle risorse umane a disposizione, per poter far fronte anche ai nuovi impegni derivanti da provvedimenti governativi”.