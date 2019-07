“Oltre ad aver realizzato opere pittoriche, fotografiche o musicali di pregio, sono stati capaci di interpretare in modo estremamente personale i grandi temi di cui si occupa il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 della Regione Basilicata”





L’assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, Francesco Cupparo, ha premiato, questa mattina, nella sede del Dipartimento regionale, i ragazzi vincitori delle sezioni artistiche in competizione durante l’evento “Visioni artistiche del Fondo Sociale Europeo nelle espressioni dei giovani” che si è tenuto lo scorso 18 maggio, a Potenza, durante la Giornata dell’Arte studentesca.

“Gli studenti iscritti agli Istituti secondari di 2° grado della provincia di Potenza e all’Università degli Studi di Basilicata – spiega una nota dell’Assessorato - hanno avuto, infatti, la possibilità di esprimere, tra i vicoli e le piazze del centro storico del capoluogo, le proprie capacità artistiche in estemporanee di pittura, body painting, mostre fotografiche e contest musicali.

La manifestazione, che si inserisce in un più ampio progetto di comunicazione, è stata dedicata alla creatività con l’intento di promuovere, tra le generazioni più giovani, la conoscenza del Fondo Sociale Europeo e delle sue opportunità utili al proprio percorso formativo o lavorativo.

I temi oggetto della competizione erano strettamente collegati con le finalità proprie del Po Fse Basilicata 2014-2020 come l’Occupazione giovanile, la Fuga di cervelli, le Problematiche giovanili e la Valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei centri storici come opportunità di lavoro”.

“Sono stato davvero contento di incontrare così tanti giovani – afferma l’assessore Cupparo – che rappresentano il futuro delle nostre comunità. Esprimono con forza le proprie passioni e sono capaci di creare salde relazioni per raggiungere uno scopo. Oltre ad aver realizzato opere pittoriche, fotografiche o musicali di pregio, sono stati capaci di interpretare in modo estremamente personale i grandi temi di cui si occupa il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 della Regione Basilicata.

E’ necessario, inoltre, informare quante più persone possibili sulle opportunità sostenute dal Fse e che interessano i disoccupati, i soggetti deboli o a rischio di esclusione sociale, le donne e gli anziani, le famiglie multiproblematiche ma anche gli studenti, i ricercatori e le imprese innovative. Faccio i miei migliori auguri a tutti i ragazzi premiati ed estendo le mie migliori speranze a tutti i giovani lucani affinché il loro futuro sia nella nostra terra”.

I primi tre classificati per la categoria musicale sono stati i “Senza nome”, The Shallows” e i “Vantablack”, mentre per la sezione live painting sono stati Teodosio Santagata, Matteo Angiolillo ex aequo con Morena Catalano e Francesco Cortese. Per la categoria fotografia è risultato vincitore Domenico Matera, seguito da Irene D’Andrea.

Tutte le foto della premiazione sono pubblicate sul sito internet www.europa.basilicata.it\fse e sui social Instagram, Facebook e Twitter del Fse Basilicata.