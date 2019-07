“A un mese e mezzo circa dalla richiesta di patrocinio al Consiglio regionale da parte dell’Arcigay Basilicata per il Matera Pride in programma sabato 20 luglio nella capitale europea della Cultura 2019, l’organismo consiliare lucano non si è ancora espresso”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale, Mario Polese che annuncia: “Ho chiesto proprio oggi delucidazioni al presidente Carmine Cicala che non è riuscito a fornire una spiegazione sul perché non sia stata presa una decisione. Per questo ho chiesto formalmente di dare una risposta entro 24 ore considerato che all’evento di Matera ormai mancano solo 3 giorni”. “La presidenza del Consiglio regionale mi auguro conceda il patrocinio al Matera Pride. In ogni caso, che lo conceda o che non lo faccia, il massimo organismo consiliare della Regione Basilicata ha il dovere di esprimersi. Continuare a ignorare la questione è peggio di qualsiasi no”, conclude Polese.