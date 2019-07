La Senatrice del M5S, Agnese Gallicchio, ha depositato, in data odierna, un段nterrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed al Ministro per la Pubblica Amministrazione, sull置tilizzo efficiente delle risorse pubbliche e la tutela dell誕mbiente nell誕mbito della legalit, con riferimento all段ntricata vicenda del caso Arpab, balzata recentemente agli onori della cronaca, a seguito di alcune pubblicazioni avvenute a mezzo stampa. La portavoce pentastellata torna dunque a parlare di 鏑egalit熹 per il suo territorio di origine. L誕rticolo pubblicato su "La Nuova del Sud" del 24 giugno 2019 denuncia una situazione allarmante all段nterno dell但genzia Regionale per la Protezione dell但mbiente della Basilicata, cui compete l誕ttivit di vigilanza e controllo in materia ambientale, mettendo in luce una gestione confusionaria e una carenza di personale, che ne starebbero compromettendo il corretto funzionamento, tanto da pregiudicare lo svolgimento dei controlli ordinari e straordinari da parte dell誕genzia. L誕rticolo pubblicato sul giornale 鏑e cronache lucane dell11 luglio 2019 aggiunge un tassello alla situazione sopra descritta, denunciando la precaria situazione finanziaria dell但genzia che in attesa di ricevere dalla Regione Basilicata il finanziamento di 10 milioni e 491 mila euro, con il 途ischio di causare all但rpab danni non solo gestionali, ma anche di natura operativa per le ricadute sull弾spletamento di monitoraggi e controlli. I problemi organizzativi e gestionali dell弾nte - sottolinea la portavoce pentastellata - sono cosa nota e risalente nel tempo: nel 2018 "Il Fatto Quotidiano" denunciava l段mpiego su larga scala di lavoratori interinali da parte dell但rpab e l段nquadramento del personale con diverse forme contrattuali: non solamente con il contratto collettivo previsto per il comparto della sanit pubblica, ma anche con contratti di natura privatistica, come il CCNL Chimici e di somministrazione di lavoro (ilfattoquotidiano, 26.02.2018). Considerato che l誕rticolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il ricorso al lavoro flessibile (tempo determinato, somministrazione lavoro e lavoro accessorio) previsto, a norma dello stesso articolo, esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, e che in spregio a tale disposizione normativa, nel 2016 la Regione Basilicata ha indetto una gara del valore di 7,5 milioni di euro per la conclusione di un accordo quadro per l誕ffidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l但rpab, in forza del quale solo nel 2018 sono stati stipulati ben 66 contratti di somministrazione a fronte di 129 unit di personale assunto a tempo indeterminato. Al riguardo, l誕rt. 23, comma 1, del D.lgs. 81/2015 prevede che "non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1ー gennaio dell誕nno di assunzione", mentre nel caso dell但rpab tale limite stato ampiamente superato, raggiungendo la soglia del 50%. A parere dell'interrogante il ricorso al lavoro interinale non avvenuto solo in violazione delle citate disposizioni normative, ma ha determinato altres uno spreco di denaro pubblico in quanto i costi per l置tilizzo di lavoratori somministrati sono superiori a quelli per l誕ssunzione diretta, dal momento che si deve sommare a questi anche il compenso dell誕genzia interinale, pari a 622 mila euro oltre Iva e un prevedibile abbassamento del livello di professionalit dei suoi addetti. Sul punto, il citato articolo de "Il Fatto Quotidiano" denunciava non solo una scarsa trasparenza in merito alle modalit di selezione del personale assunto con tale procedura in quanto la graduatoria dei partecipanti non veniva resa conoscibile neanche ai diretti interessati e un vasto numero di candidati veniva escluso, nonostante fosse in possesso dei requisiti richiesti ma soprattutto il fatto che l但rpab stessa avesse modificato i requisiti minimi previsti per le varie figure professionali, abbassandoli rispetto a quanto stabilito inizialmente. Infatti, l誕ccordo quadro definito dalla stazione appaltante e fatto proprio dall但rpab prevedeva per le varie posizioni la laurea magistrale o specialistica e l段scrizione all誕lbo mentre, in sede di accordo attuativo, si previsto come requisito la sola laurea triennale. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce delle accuse rivolte negli anni all但rpab, relative ai mancati controlli e ai tentativi di coprire veri e propri disastri ambientali. La Basilicata una regione ad alto tasso di rischio ambientale per via dell弾strazione di idrocarburi da parte di multinazionali, quali Total ed Eni, per i problemi relativi al bacino del Pertusillo e per l段mpianto di ritrattamento del combustibile nucleare di Rotondella, oltre che di svariate aree da bonificare, ragion per cui non si giustifica in alcun modo l置tilizzo di lavoratori precari e dotati di qualifiche minime. Nell段nterrogazione parlamentare si evidenzia, peraltro, come i lavoratori in regime di somministrazione di lavoro non potrebbero neppure essere utilizzati per le attivit di ispezione e controllo, fondamentali per l弛perato dell誕genzia, come chiarito anche dalla delibera n. 308 del 12 ottobre 2018 emanata dalla stessa Arpab. La Portavoce del M5S al Senato, Agnese Gallicchio, attraverso la predetta interrogazione parlamentare, pone all誕ttenzione del Governo la delicata situazione, fiduciosa che si possa trovare un rimedio alle carenze organizzative denunciate e ripristinare la piena operativit dell但rpab, nonch il corretto svolgimento delle funzioni di controllo ad essa demandate, accendendo cos i riflettori sulla spinosa vicenda.