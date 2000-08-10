Il nuovo singolo di Gabriele Piro in collaborazione con Boro è un brano urban-pop/reaggeton che affonda nelle contraddizioni dei rapporti moderni, dove attrazione, gelosia e disillusione si intrecciano senza filtri. Il brano racconta una relazione intensa e instabile, vi... -->continua

Si è tenuta presso la Pizzeria Inciampo Bistrot la presentazione di Sportivamente, associazione sportiva senza scopo di lucro di recente costituzione. Lassociazione nasce dalla passione comune per lo sport dei membri del direttivo e dei suoi soci fondatori, n... -->continua