Il nuovo singolo di Gabriele Piro in collaborazione con Boro è un brano urban-pop/reaggeton che affonda nelle contraddizioni dei rapporti moderni, dove attrazione, gelosia e disillusione si intrecciano senza filtri.
Il brano racconta una relazione intensa e instabile, vi...-->continua
Si è tenuta presso la Pizzeria Inciampo Bistrot la presentazione di Sportivamente, associazione sportiva senza scopo di lucro di recente costituzione. Lassociazione nasce dalla passione comune per lo sport dei membri del direttivo e dei suoi soci fondatori, n...-->continua
Vaglio Basilicata si è tinta di verde con il Green Energy Day: il 23 aprile giornata dedicata allenergia pulita che ha coinvolto circa 70 alunni della scuola primaria e secondaria dellI.C. Don Milani‑Leopardi. Il Comune potentino ha ospitato un appunta...-->continua
La cultura non ha confini. E dal 21 al 26 aprile 2026 lo dimostrerà letteralmente, salpando dal porto di Civitavecchia alla volta di Barcellona. Torna *Una nave di libri*, la crociera letteraria che trasforma il Mediterraneo in una biblioteca galleggiante e ...-->continua