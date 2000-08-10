HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
24/04/2026 - Fuori Sincera il nuovo singolo di Gabriele Piro Feat Boro

Il nuovo singolo di Gabriele Piro in collaborazione con Boro è un brano urban-pop/reaggeton che affonda nelle contraddizioni dei rapporti moderni, dove attrazione, gelosia e disillusione si intrecciano senza filtri.
Il brano racconta una relazione intensa e instabile, vi...-->continua
24/04/2026 - Presentata a Potenza l'associazione Sportivamente

Si è tenuta presso la Pizzeria Inciampo Bistrot la presentazione di Sportivamente, associazione sportiva senza scopo di lucro di recente costituzione. Lassociazione nasce dalla passione comune per lo sport dei membri del direttivo e dei suoi soci fondatori, n...-->continua
24/04/2026 - Giovani e rinnovabili: a Vaglio Basilicata la prima Green Energy Day

Vaglio Basilicata si è tinta di verde con il Green Energy Day: il 23 aprile giornata dedicata allenergia pulita che ha coinvolto circa 70 alunni della scuola primaria e secondaria dellI.C. Don Milani‑Leopardi. Il Comune potentino ha ospitato un appunta...-->continua
24/04/2026 - Una Nave di Libri: da Civitavecchia a Barcellona nel nome della cultura

La cultura non ha confini. E dal 21 al 26 aprile 2026 lo dimostrerà letteralmente, salpando dal porto di Civitavecchia alla volta di Barcellona. Torna *Una nave di libri*, la crociera letteraria che trasforma il Mediterraneo in una biblioteca galleggiante e ...-->continua

E NEWS














WEB TV

23/04/2026 - Scenari futuri per la scuola. A Senise rresoconto di un progetto di formazione

23/04/2026 - Scenari futuri per la scuola. A Senise rresoconto di un progetto di formazione

23/04/2026 - Sanità e case di comunità: da Senise mobilitazione per il territorio

23/04/2026 - Sanità e case di comunità: da Senise mobilitazione per il territorio

20/04/2026 - A Sant’Arcangelo il CantaOrsoleo 2026

20/04/2026 - A Sant’Arcangelo il CantaOrsoleo 2026

19/04/2026 - Conferenza stampa, a Tursi, in vista del Convegno ecclesiale diocesano

19/04/2026 - Conferenza stampa, a Tursi, in vista del Convegno ecclesiale diocesano

14/04/2026 - Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura

14/04/2026 - Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo