Presentata a Potenza l'associazione Sportivamente 24/04/2026 Si è tenuta presso la Pizzeria Inciampo Bistrot la presentazione di Sportivamente, associazione sportiva senza scopo di lucro di recente costituzione. Lassociazione nasce dalla passione comune per lo sport dei membri del direttivo e dei suoi soci fondatori, nonché dalla volontà di contribuire a valorizzarne gli effetti culturali positivi. In un luogo simbolo, sin dalla sua origine, del recupero e del reinserimento sociale e professionale dei suoi ospiti grazie al lavoro dellAssociazione Insieme Onlus, Sportivamente ha esposto le ragioni della sua origine e le sue finalità, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi vertici delle più importanti istituzioni sportive e sociali presenti sul territorio. Il Segretario regionale di Sport e Salute Matteo Trombetta, il Direttore della Casa Circondariale di Potenza dott. Paolo Pastena e leducatrice dott.ssa Sonia Crovatto, il Vice Presidente del CSI Basilicata Giovanni Mietitore, il Direttore dellIstituto Danzi e Vice Presidente dellAssociazione Italiana Direttori Sportivi Rocco Galasso, il Consigliere Regionale e Comunale AVIS Natale Picone, la dott.ssa della Cooperativa Don Uva Eleonora Carlucci e il Commissario Tecnico della Nazionale di Nuoto Paralimpica Mario Giugliano sono solo alcune delle figure che hanno portato il loro saluto e supporto allavvio di un progetto che ha trovato la piena condivisione, tra gli altri, del CONI Basilicata e del suo presidente Giovanni Salvia, nonché di Federazioni e Associazioni Sportive. Particolarmente significativa e meritevole di ammirazione la testimonianza di Flavio Olita, giovane potentino diversamente abile ed instancabile promotore di numerose iniziative sociali, ultima delle quali il Torneo di Subbuteo che ha portato di recente a Potenza i migliori interpreti nazionali della disciplina.

LIstituto Comprensivo Busciolano  con il quale è stato già sottoscritto un protocollo dintesa per la realizzazione di attività formative in ambito scolastico  ma anche la Casa Circondariale Antonio Santoro, Associazione Insieme Onlus e Cooperativa Calypso sono stati tra i primi enti ad aver aderito a costruire e condividere un percorso che si rivolge principalmente ai giovani, ma non vuole sottovalutare limportanza dello sport e delle sue declinazioni in nessuna delle diverse fasi dellesistenza umana.

LAssociazione si compone di professionisti impegnati attivamente nel mondo dello sport (Vittorio Vernotico è team manager dellAngelo Cristofaro Oppido, vincitore della Coppa Italia dEccellenza) in ambiti quali impiantistica, comunicazione, organizzazione e gestione delle risorse umane, ma anche nel settore legale e sanitario, ingegneristico e della sicurezza, in linea con levoluzione che ha caratterizzato lo sport come altri aspetti della vita quotidiana e con lo scopo di trasferire competenze ed esperienze agli interlocutori e stakeholder interessati a realizzare un programma comune.

Molte di queste competenze si sono sviluppate in maniera autonoma ed autodidatta, fino ad evolversi, spinte dalla passione, in una vera e propria professione. In Basilicata sono nati e cresciuti atlete ed atleti di fama internazionale, ma anche professionalità qualificate ed operanti in campi a volte sottaciuti, ma altrettanto decisivi ai fini del raggiungimento di prestigiosi risultati sia individuali che di squadra. Nella consapevolezza di quanto troppo spesso lo sport sia stato derubricato a mero hobby o semplice passione coltivata con grandi sacrifici personali da parte di numerose figure dirigenziali, Sportivamente si pone come scopo di far esplorare e cogliere soprattutto alle giovani generazioni le opportunità formative e professionali, non solo di carattere agonistico, legate al mondo dello sport, con lobiettivo di dare il proprio contributo alla crescita di un settore e di un territorio le cui potenzialità sono rimaste molto spesso ancora inespresse.

Il direttivo di Sportivamente:

Presidente: Carmine Rocco Mecca

Vice Presidente: Luciano Ricotta

Tesoriere: Piero Calò

Consigliere: Luciano Petrullo

Soci fondatori: Maria Alessandra Calò, Vittorio Vernotico, Donatello Viggiano

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