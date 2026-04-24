Vaglio Basilicata si è tinta di verde con il Green Energy Day: il 23 aprile giornata dedicata allenergia pulita che ha coinvolto circa 70 alunni della scuola primaria e secondaria dellI.C. Don Milani‑Leopardi. Il Comune potentino ha ospitato un appuntamento che ha unito formazione, gioco e consapevolezza ambientale, grazie alla collaborazione con Italia Solare  lunica associazione in Italia dedicata esclusivamente al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dellenergia.



È stata una giornata speciale per Vaglio, ha dichiarato il sindaco Francesco Santopietro, sottolineando come liniziativa abbia portato la transizione energetica fuori dagli uffici e dentro le classi, offrendo ai ragazzi unoccasione concreta per comprendere il valore del sole, del vento e delle fonti rinnovabili.

I giovani hanno una sensibilità naturale verso lambiente. Se imparano oggi cosa significa non sprecare energia, domani saranno cittadini consapevoli. La transizione ecologica parte dai piccoli comuni come il nostro, ha aggiunto.



La scuola ha vissuto la giornata come un vero laboratorio immersivo. Listituto diretto da Marcella Marsico - virtuoso in tema ambientale per la presenza di un impianto di pannelli solari - ha visto la presenza della referente della primaria Azzurra Giacomino e della secondaria Maria Telesca, le quali hanno evidenziato limportanza dellapproccio esperienziale:

I bambini sono spugne: vedere un pannello solare da vicino o capire come il sole possa accendere una lampadina rende tutto più reale. Oggi abbiamo piantato semi di consapevolezza ambientale che i ragazzi porteranno a casa, diventando piccoli ambasciatori del cambiamento.



Un momento particolarmente significativo è stato lintervento di Rocco Dimasi, della DR Impianti di Grassano (MT), azienda attiva da anni nel settore delle energie rinnovabili e della progettazione di impianti fotovoltaici.

Dimasi ha condiviso con gli studenti lesperienza concreta di chi opera quotidianamente nella transizione energetica, spiegando in modo semplice come nasce un impianto solare, quali tecnologie vengono utilizzate e perché il fotovoltaico rappresenti oggi una scelta strategica per famiglie, imprese e territori.

La sua testimonianza ha permesso ai ragazzi di collegare teoria e realtà, mostrando come anche in Basilicata esistano competenze, imprese e professionalità capaci di guidare il cambiamento.



Italia Solare ha portato a Vaglio la propria esperienza nazionale nel settore fotovoltaico, confermando il ruolo strategico dellassociazione nel promuovere cultura energetica e innovazione tecnologica.

Il rappresentante regionale Domenico Bisaccia ha sottolineato come la risposta dei giovani sia un segnale incoraggiante:

Per chi ha creduto nel solare 18 anni fa, vedere ragazzi che allora non erano ancora nati considerare il fotovoltaico come una scelta naturale è una grande soddisfazione. Significa che il cambiamento è in atto e che gli sforzi stanno dando frutti. Bisaccia ha ricordato anche il percorso della Basilicata: la Regione sta facendo passi importanti verso una transizione verde che non è solo ambientale, ma anche una nuova opportunità economica per un territorio resiliente.



Il Green Energy Day si è concluso con entusiasmo e partecipazione, confermando la forza di unalleanza tra istituzioni, scuola, imprese e associazioni nazionali. Uniniziativa che ha mostrato come, anche in un piccolo borgo, la cultura dellenergia pulita possa diventare un patrimonio condiviso e un investimento sul futuro.

