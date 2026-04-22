Non è solo unopera manuale, ma una pratica di comunità: il terzo incontro di Viva Vittoria Matera, svoltosi ieri presso lOpen Space di APT Basilicata, ha celebrato la forza del fare insieme. L'iniziativa, nata dallAssociazione Tessere APS in collaborazione con Viva Vittoria ODV, continua a tessere una rete umana contro la violenza sulle donne, trasformando ogni punto di uncinetto in un atto di cittadinanza attiva.



La partecipazione come cuore pulsante

La giornata di ieri ha visto una straordinaria affluenza di cittadine che hanno condiviso tempo e storie nel laboratorio. Il risultato tangibile è stata la consegna di 134 quadrati realizzati a Matera, che si uniscono ai manufatti già pervenuti dai comuni della provincia e da diverse città italiane.

Tra i sostenitori delliniziativa, hanno preso parte allincontro le rappresentanti della sezione Inner Wheel di Matera, contribuendo con un sostegno economico. Parallelamente, la rete della solidarietà si è ampliata grazie allazienda Texture Italy, che ha messo a disposizione filati per la realizzazione di nuovi quadrati.

Fondamentale anche la presenza della Fondazione Pangea, che a Matera gestisce lo Sportello Antiviolenza e la Casa Rifugio Isabella Morra. Proprio a questa realtà saranno destinati i fondi raccolti durante levento finale di novembre, trasformando lopera simbolica in un supporto concreto e vitale per le donne del territorio.

Il riconoscimento istituzionale e la collaborazione

Il valore culturale del progetto ha ricevuto un importante riconoscimento istituzionale grazie alla collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, nel percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 .

Il legame è stato sancito anche simbolicamente attraverso la donazione di gomitoli dei colori ufficiali dellidentità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, che entreranno a far parte dellopera collettiva.

Nel far giungere il suo saluto, la Direttrice Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, ha dichiarato: "Viva Vittoria parla un linguaggio che riconosciamo immediatamente: quello della partecipazione come pratica culturale. Una coperta costruita da mani e storie diverse è una delle immagini più evocative del dialogo, Ogni quadrato mantiene la propria forma e il proprio colore, e proprio per questo l'insieme funziona: le differenze si valorizzano. È un principio che vale per le coperte e vale per le comunità, e che la Fondazione pone al centro del proprio lavoro. Nellanno in cui Matera si propone come luogo di incontro tra le sponde del Mediterraneo, questo gesto collettivo acquista un significato che va oltre l'iniziativa in sé.



Istituzioni in rete e lapprodo finale

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera e del sostegno del CSV Basilicata. A chiusura dellincontro, è stato annunciato il luogo che ospiterà linstallazione finale: sarà Piazza Vittorio Veneto a trasformarsi, nel mese di novembre, in un grande tappeto di solidarietà.

Mentre la piazza è stata confermata come sede dellevento conclusivo, resta ancora da individuare lo spazio che diventerà la casa operativa di Viva Vittoria Matera, dove i quadrati verranno raccolti e cuciti nelle prossime settimane.

LAssociazione Tessere APS rinnova linvito alla partecipazione: ogni quadrato (50x50 cm) rappresenta un gesto concreto per dire, insieme, NO alla violenza sulle donne