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|Al Liceo Dante Alighieri focus sullintelligenza emotiva
13/04/2026
|Secondo appuntamento per Le 4 Intelligenze, il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con lUfficio scolastico regionale, pensato per accompagnare le nuove generazioni nello sviluppo di competenze trasversali sempre più decisive nel contesto contemporaneo. Il percorso si inserisce in una visione educativa ampia che affianca alla formazione tradizionale unattenzione concreta alla crescita personale e relazionale degli studenti. Liniziativa è curata dalla Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi - Ufficio stampa del Consiglio regionale, a conferma della volontà di costruire spazi di dialogo tra istituzioni, scuola e territorio.
Nato come prosecuzione del progetto Connessi al Futuro, realizzato a Potenza a fine 2025 nellambito dellAnno europeo delleducazione alla cittadinanza digitale, il programma si ispira alla teoria delle intelligenze multiple. Lobiettivo è rafforzare competenze fondamentali - pensiero critico, gestione delle emozioni, capacità relazionali e visione sistemica - essenziali anche per un uso consapevole dellintelligenza artificiale. Dopo il primo incontro dedicato allintelligenza umana, il percorso prosegue con tre tappe regionali focalizzate sulla comprensione critica delle trasformazioni digitali e sul ruolo dellAI nella vita quotidiana, con lobiettivo di formare cittadini digitali consapevoli, capaci di integrare la tecnologia senza rinunciare alla propria dimensione umana.
La tappa odierna di Matera, ospitata dal Liceo scientifico Dante Alighieri, è stata dedicata allintelligenza emotiva, competenza chiave per comprendere e gestire le proprie emozioni, sviluppare empatia e migliorare la qualità delle relazioni. In unepoca di cambiamenti rapidi e forte esposizione comunicativa, saper governare il proprio mondo emotivo rappresenta un elemento centrale non solo per il benessere individuale, ma anche per una partecipazione più consapevole alla vita sociale e professionale.
Ad aprire lincontro la dirigente scolastica del liceo, Marialuisa Sabino, che ha ringraziato il Consiglio regionale per liniziativa e la funzionaria della Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi, Lidia Consiglio per aver seguito le fasi organizzative. La dirigente ha sottolineato il valore delle tecnologie nella formazione dei giovani, ribadendo il ruolo centrale dellessere umano nel guidare i processi, compresa lintelligenza artificiale: strumenti che non possono sostituire le capacità umane, ma che vanno orientati e governati.
I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha definito lintelligenza artificiale una grande sfida e al tempo stesso unopportunità: uno strumento capace di amplificare le possibilità umane, a condizione di comprenderne il funzionamento. Da qui linvito agli studenti a non limitarsi alluso, ma ad andare oltre, approfondirne la conoscenza per poterla guidare consapevolmente.
A guidare la riflessione Assunta Corbo, giornalista e formatrice specializzata in giornalismo costruttivo, e Vito Verrastro, giornalista, orientatore e autore del podcast Lavoradio e del format Jobbing Fest. Attraverso esempi concreti e attività interattive, gli studenti sono stati coinvolti in un confronto dinamico, evidenziando come lintelligenza emotiva possa diventare uno strumento strategico per affrontare le sfide del presente e progettare il proprio futuro con maggiore consapevolezza.
Corbo ha stimolato i ragazzi a riflettere sul rapporto tra intelligenza umana e artificiale, sottolineando come la prima resti la più potente, perché alimenta la seconda con creatività, esperienze ed emozioni. Proprio da queste nasce lempatia, elemento imprescindibile anche nel mondo digitale, dove ogni interazione è carica di contenuti emotivi.
Verrastro ha evidenziato come lintelligenza artificiale sia uno strumento potente, il cui valore dipende dalluso che se ne fa, richiamando lattenzione sullimportanza dellascolto e della capacità di esprimere le proprie emozioni. Un tema particolarmente rilevante, alla luce delle difficoltà che molti giovani incontrano nel comunicare il proprio vissuto, spesso percependo lAI come meno giudicante.
Nel corso dellincontro, gli studenti sono stati coinvolti in unattività pratica: la lettura di due articoli sul cyberbullismo, uno tratto dalla stampa e laltro generato da un sistema di intelligenza artificiale. Invitati a concentrarsi sulle emozioni suscitate, hanno poi espresso una valutazione condivisa, riconoscendo come più autentico e coinvolgente il testo reale.
Liniziativa ha confermato il ruolo della scuola non solo come luogo di trasmissione del sapere, ma anche come spazio privilegiato per sviluppare consapevolezza, responsabilità e capacità relazionali. In questo senso, Le 4 Intelligenze si configura come un progetto di grande valore, capace di integrare formazione, orientamento e crescita personale, mettendo al centro i giovani e il loro potenziale.
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