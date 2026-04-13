Al Liceo Dante Alighieri focus sullintelligenza emotiva 13/04/2026 Secondo appuntamento per Le 4 Intelligenze, il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con lUfficio scolastico regionale, pensato per accompagnare le nuove generazioni nello sviluppo di competenze trasversali sempre più decisive nel contesto contemporaneo. Il percorso si inserisce in una visione educativa ampia che affianca alla formazione tradizionale unattenzione concreta alla crescita personale e relazionale degli studenti. Liniziativa è curata dalla Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi - Ufficio stampa del Consiglio regionale, a conferma della volontà di costruire spazi di dialogo tra istituzioni, scuola e territorio.



Nato come prosecuzione del progetto Connessi al Futuro, realizzato a Potenza a fine 2025 nellambito dellAnno europeo delleducazione alla cittadinanza digitale, il programma si ispira alla teoria delle intelligenze multiple. Lobiettivo è rafforzare competenze fondamentali - pensiero critico, gestione delle emozioni, capacità relazionali e visione sistemica - essenziali anche per un uso consapevole dellintelligenza artificiale. Dopo il primo incontro dedicato allintelligenza umana, il percorso prosegue con tre tappe regionali focalizzate sulla comprensione critica delle trasformazioni digitali e sul ruolo dellAI nella vita quotidiana, con lobiettivo di formare cittadini digitali consapevoli, capaci di integrare la tecnologia senza rinunciare alla propria dimensione umana.



La tappa odierna di Matera, ospitata dal Liceo scientifico Dante Alighieri, è stata dedicata allintelligenza emotiva, competenza chiave per comprendere e gestire le proprie emozioni, sviluppare empatia e migliorare la qualità delle relazioni. In unepoca di cambiamenti rapidi e forte esposizione comunicativa, saper governare il proprio mondo emotivo rappresenta un elemento centrale non solo per il benessere individuale, ma anche per una partecipazione più consapevole alla vita sociale e professionale.



Ad aprire lincontro la dirigente scolastica del liceo, Marialuisa Sabino, che ha ringraziato il Consiglio regionale per liniziativa e la funzionaria della Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi, Lidia Consiglio per aver seguito le fasi organizzative. La dirigente ha sottolineato il valore delle tecnologie nella formazione dei giovani, ribadendo il ruolo centrale dellessere umano nel guidare i processi, compresa lintelligenza artificiale: strumenti che non possono sostituire le capacità umane, ma che vanno orientati e governati.



I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha definito lintelligenza artificiale una grande sfida e al tempo stesso unopportunità: uno strumento capace di amplificare le possibilità umane, a condizione di comprenderne il funzionamento. Da qui linvito agli studenti a non limitarsi alluso, ma ad andare oltre, approfondirne la conoscenza per poterla guidare consapevolmente.



A guidare la riflessione Assunta Corbo, giornalista e formatrice specializzata in giornalismo costruttivo, e Vito Verrastro, giornalista, orientatore e autore del podcast Lavoradio e del format Jobbing Fest. Attraverso esempi concreti e attività interattive, gli studenti sono stati coinvolti in un confronto dinamico, evidenziando come lintelligenza emotiva possa diventare uno strumento strategico per affrontare le sfide del presente e progettare il proprio futuro con maggiore consapevolezza.



Corbo ha stimolato i ragazzi a riflettere sul rapporto tra intelligenza umana e artificiale, sottolineando come la prima resti la più potente, perché alimenta la seconda con creatività, esperienze ed emozioni. Proprio da queste nasce lempatia, elemento imprescindibile anche nel mondo digitale, dove ogni interazione è carica di contenuti emotivi.



Verrastro ha evidenziato come lintelligenza artificiale sia uno strumento potente, il cui valore dipende dalluso che se ne fa, richiamando lattenzione sullimportanza dellascolto e della capacità di esprimere le proprie emozioni. Un tema particolarmente rilevante, alla luce delle difficoltà che molti giovani incontrano nel comunicare il proprio vissuto, spesso percependo lAI come meno giudicante.



Nel corso dellincontro, gli studenti sono stati coinvolti in unattività pratica: la lettura di due articoli sul cyberbullismo, uno tratto dalla stampa e laltro generato da un sistema di intelligenza artificiale. Invitati a concentrarsi sulle emozioni suscitate, hanno poi espresso una valutazione condivisa, riconoscendo come più autentico e coinvolgente il testo reale.



Liniziativa ha confermato il ruolo della scuola non solo come luogo di trasmissione del sapere, ma anche come spazio privilegiato per sviluppare consapevolezza, responsabilità e capacità relazionali. In questo senso, Le 4 Intelligenze si configura come un progetto di grande valore, capace di integrare formazione, orientamento e crescita personale, mettendo al centro i giovani e il loro potenziale.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 13/04/2026 - Al Liceo Dante Alighieri focus sullintelligenza emotiva

Secondo appuntamento per Le 4 Intelligenze, il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con lUfficio scolastico regionale, pensato per accompagnare le nuove generazioni nello sviluppo di competenze trasversali sempre più decisive nel co...-->continua 13/04/2026 - A Matera il libro La grazia di un sorriso

La giornalista Rossella Montemurro racconta la storia di Giovanni Martinelli, per tutti Nonno Nanà, il clown che ogni giorno varca la soglia dellospedale per generare sorrisi con una chitarra variopinta tra le mani, un simpatico naso rosso e un trolley pieno ...-->continua 13/04/2026 - Pensare la musica oggi Il Conservatorio di Matera promuove ciclo di incontri

Il Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera presenta Pensare la Musica Oggi, un ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia che intende offrire al pubblico e alla comunità accademica uno spazio di riflessione, approfondimento e...-->continua 12/04/2026 - I ritunnari presentano al Mugepa Lultima Janara, romanzo di Pasquale Rosati

Nuovo appuntamento con la cultura voluto dallassociazione rotondese Onlus I ritunnari  il ceppo della memoria, per loccasione, in collaborazione con la biblioteca comunale Rocco Scotellaro.

Il prossimo 25 aprile, alle ore 18, nella sala conferenze d...-->continua E NEWS