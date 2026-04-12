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I ritunnari presentano al Mugepa Lultima Janara, romanzo di Pasquale Rosati

12/04/2026

Nuovo appuntamento con la cultura voluto dallassociazione rotondese Onlus I ritunnari  il ceppo della memoria, per loccasione, in collaborazione con la biblioteca comunale Rocco Scotellaro.
Il prossimo 25 aprile, alle ore 18, nella sala conferenze del Museo Geo-Paleontologico e Archeologico (MU.Ge.Pa) di Rotonda, verrà di fatti presentato il romanzo Lultima Janara di Pasquale Rosati. Un evento aperto al pubblico, durante il quale lautore dialogherà con il professor Silvestro Di Sanzo - presidente de I ritunnari - con letture e momenti musicali a cura di Giuseppe La Gamma.
Il romanzo, tratto da una storia vera, racconta lintervista di un giovane giornalista ad una donna centenaria che custodisce la voce di una janara sopravvissuta ai roghi e al tempo, tra il fiume Sabato e lo Stretto di Barba. Le Janare sono streghe che hanno origine nelle campagne di Benevento, ma si sono diffuse ben presto anche nella zona di Napoli.
La leggenda della Janara è una delle più famose della Campania. Questa credenza è così radicata che dai secoli passati ci si chiede tuttora se queste streghe, depositarie di antichi e occulti segreti, esistano o meno, se siano reali o frutto della fantasia per riempire i racconti popolari. Ancora oggi, non è difficile incontrare nei piccoli paesi della provincia persone incaricate di tenere questi personaggi quanto più lontani è possibile. Il termine viene spesso scherzosamente rivolto alle donne che hanno atteggiamenti acidi oppure quando non si riesce a dormire per una strana sensazione di oppressione.
Credenze che possiamo ritrovare anche nella tradizione della Basilicata, come ci spiega il professor Di Sanzo.
Come presidente dell'associazione - ci dice il docente - sono entusiasta di presentare questo libro che ci porta alla scoperta di una figura mitica del Sud ed in particolare delle terre del Sannio. La nostra associazione ha tra i suoi scopi statutari la valorizzazione delle tradizioni popolari e dell'identità storica del nostro paese. La figura della Janara, pur non essendo tipicamente lucana, trova una versione molto simile nella Magara o Masciara, una figura mitica che fa parte del patrimonio culturale lucano. Questo ci ricorda - sottolinea ancora il presidente de I ritunnuari - che le tradizioni e le leggende sono spesso condivise e si intrecciano tra loro. Chi di noi d'altronde non ha avuto almeno una volta a che fare con il mal di testa da malocchio? Siamo particolarmente felici di ospitare l'autore di L'ultima Janara, Pasquale Rosati che ringraziamo per averci regalato questa storia che speriamo ispiri i nostri giovani a esplorare e a valorizzare la nostra identità culturale.
Ennesima iniziativa dunque de I ritunnari, che continuano a proporre momenti di condivisione e riflessione. Un impegno che seguita ad attrarre curiosi e appassionati, accompagnati dallassociazione in continui viaggi sospesi tra passato e futuro. Inoltre, alla presentazione farà da cornice il museo: struttura tecnologicamente allavanguardia e meta ogni anno di tantissimi visitatori.

Gianfranco Aurilio
Lasiritide.it



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