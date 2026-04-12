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|I ritunnari presentano al Mugepa Lultima Janara, romanzo di Pasquale Rosati
12/04/2026
|Nuovo appuntamento con la cultura voluto dallassociazione rotondese Onlus I ritunnari il ceppo della memoria, per loccasione, in collaborazione con la biblioteca comunale Rocco Scotellaro.
Il prossimo 25 aprile, alle ore 18, nella sala conferenze del Museo Geo-Paleontologico e Archeologico (MU.Ge.Pa) di Rotonda, verrà di fatti presentato il romanzo Lultima Janara di Pasquale Rosati. Un evento aperto al pubblico, durante il quale lautore dialogherà con il professor Silvestro Di Sanzo - presidente de I ritunnari - con letture e momenti musicali a cura di Giuseppe La Gamma.
Il romanzo, tratto da una storia vera, racconta lintervista di un giovane giornalista ad una donna centenaria che custodisce la voce di una janara sopravvissuta ai roghi e al tempo, tra il fiume Sabato e lo Stretto di Barba. Le Janare sono streghe che hanno origine nelle campagne di Benevento, ma si sono diffuse ben presto anche nella zona di Napoli.
La leggenda della Janara è una delle più famose della Campania. Questa credenza è così radicata che dai secoli passati ci si chiede tuttora se queste streghe, depositarie di antichi e occulti segreti, esistano o meno, se siano reali o frutto della fantasia per riempire i racconti popolari. Ancora oggi, non è difficile incontrare nei piccoli paesi della provincia persone incaricate di tenere questi personaggi quanto più lontani è possibile. Il termine viene spesso scherzosamente rivolto alle donne che hanno atteggiamenti acidi oppure quando non si riesce a dormire per una strana sensazione di oppressione.
Credenze che possiamo ritrovare anche nella tradizione della Basilicata, come ci spiega il professor Di Sanzo.
Come presidente dell'associazione - ci dice il docente - sono entusiasta di presentare questo libro che ci porta alla scoperta di una figura mitica del Sud ed in particolare delle terre del Sannio. La nostra associazione ha tra i suoi scopi statutari la valorizzazione delle tradizioni popolari e dell'identità storica del nostro paese. La figura della Janara, pur non essendo tipicamente lucana, trova una versione molto simile nella Magara o Masciara, una figura mitica che fa parte del patrimonio culturale lucano. Questo ci ricorda - sottolinea ancora il presidente de I ritunnuari - che le tradizioni e le leggende sono spesso condivise e si intrecciano tra loro. Chi di noi d'altronde non ha avuto almeno una volta a che fare con il mal di testa da malocchio? Siamo particolarmente felici di ospitare l'autore di L'ultima Janara, Pasquale Rosati che ringraziamo per averci regalato questa storia che speriamo ispiri i nostri giovani a esplorare e a valorizzare la nostra identità culturale.
Ennesima iniziativa dunque de I ritunnari, che continuano a proporre momenti di condivisione e riflessione. Un impegno che seguita ad attrarre curiosi e appassionati, accompagnati dallassociazione in continui viaggi sospesi tra passato e futuro. Inoltre, alla presentazione farà da cornice il museo: struttura tecnologicamente allavanguardia e meta ogni anno di tantissimi visitatori.
Gianfranco Aurilio
Lasiritide.it
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